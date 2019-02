Wer kann sich Wohnen in Wien noch leisten? [Podcast]

Wien wird bald eine Stadt mit zwei Millionen Einwohnern sein. Was heißt das für die Wohnungssituation, Mietpreise und Stadtentwicklung?

In unserer Serie zur Stadtentwicklung in Wien hat Stephan Wabl mit der Soziologin Mara Verlic über den sozialen Wohnbau, prekäre Wohnverhältnisse und Gentrifizierung in der Hauptstadt gesprochen.

profil-Podcast auf iTunes:

Hier können Sie sich den Podcast auf iTunes anhören.

profil-Podcast auf Spotify:

+++ Lesen Sie hier unsere Serie: Stadtentwicklung in Wien - Wie werden wir in Zukunft leben? +++