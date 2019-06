Meinungsforscher Peter Hajek über die profil-Umfrage, die Auswirkungen der Ibiza-Affäre, die Probleme der SPÖ und das Krisenmanagement von Bundespräsident Van der Bellen.

Schon bei der Nationalratswahl 2017 war die SPÖ in Gefahr, von der FPÖ überholt zu werden. Dass das nach dem Ibiza-Skandal möglich erscheint, klingt absurd, zeichnete sich aber in der letzten Woche ab. Die FPÖ ist geeint, hat mit Norbert Hofer ein Zugpferd an der Spitze, und mit Herbert Kickl kehrt der Chefstratege in die Partei zurück. All das hat die SPÖ derzeit nicht, und es erscheint schwer vorstellbar, dass sich das rasch zum Besseren ändert. Es wird wohl einen Kraftakt der Partei benötigen, um die Blauen doch noch auf Distanz zu halten – wie immer dieser auch aussehen kann.

Peter Hajek zu den Auswirkungen der Ibiza-Affäre © Video: YouTube

