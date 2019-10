Rainer Nikowitz: Die drei ???

Könnte es tatsächlich eine sogenannte Dirndl-Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS geben?

Meinl-Reisinger: Kannst du eam leiden?

Kogler: I? Geh bitte!

Meinl-Reisinger: Passt. I eh a net.

Kogler: Des is aber schlecht. Du warast an sich des logische Bindeglied.

Meinl-Reisinger: Zwischen was?

Kogler: No, eam und mir. Ihr habt’s zumindest den Wirtschaftshuscher gemeinsam.

Meinl-Reisinger: Scheenan Dank!

Kogler: Und ihr seid’s a bourgeois.

Meinl-Reisinger: Des wird eigentlich immer besser.

Kogler: Stimmt doch! Du kannst mit eam sicher besser als i.

Meinl-Reisinger: I komm in a Regierung – und dann bin i in Wirklichkeit Beziehungscoach?

Kogler: Des kann ma so net …

Meinl-Reisinger: Für zwa Männer? Höchst unterschiedlichen Alters?

Kogler: Red weiter, und die Idee is no schneller tot, als sie geboren war.

Meinl-Reisinger: Ihr braucht’s mi ja sowieso net. Also worüber diskutieren wir da?

Kogler: Na ja … Ohne di komm ma nie zsamm, fürcht i. Und dann?

Meinl-Reisinger: Und dann?

Kogler: Macht der Kickl wieder den Napoleon für ganz Arme. Wer kann des scho wollen?

Meinl-Reisinger: Aber die Türkisen müssten dann vielleicht no mehr Minister hergeben. Des tut der Türkise an sich net so gern.

Kogler: Wir brauchen net so viele, dafür aber die besten Jobs. Verteidigung und den ganzen Kas kriegt er.

Meinl-Reisinger: Warum sollt er auf des einsteigen?

Kogler: Weil er geläutert ist? Ein anderer, als wir immer dachten? Weil er die besten Köpfe für dieses Land will? Weil er …

Meinl-Reisinger: Gib’s zu: Hast du was trunken?

Kogler: Ganz ohne schönsaufen wird’s bei dir a net gehen.