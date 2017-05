USA und Europa: Heikle Partnerschaft

Das Generalthema beim diesjährigen Pfingstdialog „Geist&Gegenwart“ des Landes Steiermark, ist von höchster Aktualität: „Europe.USA.3.0“ - Die Beziehungen zwischen den USA und der EU.

Anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung des Marshall-Plans, mit dem die USA nach dem 2. Weltkrieg den Wiederaufbau des westlichen Europa einschließlich Österreich unterstützten, diskutieren ab Mittwoch auf Schloss Seggauberg US-amerikanische und europäische Experten. Daniel S. Hamilton, Direktor des „Center for transatlantic relations“ von der Johns Hopkins University, hält die Eröffnungsrede.

Unter den ReferentInnen: John L. Allen, Jr. US-Journalist bei CNN & NYT; Franz Stefan Gady, Senior Fellow, EastWest Institute; Alfred Gusenbauer Bundeskanzler a. D., Unternehmer. Eva Nowotny, ehemalige österreichische Botschafterin in den USA. Marc R. Pacheco US-State Senator Massachusetts; Wolfgang Petritsch, Ex-Diplomat und Präsident des Austrian Marshall Plan Fund; Michael G. Plummer, Professor für Wirtschaftswissenschaften, Johns Hopkins University, Bologna. Hannelore Veit, ORF-Korrespondentin in Washington; D.C. Eugene Young, Geschäftsträger der US-Botschaft in Österreich.

