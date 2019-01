Die Politik-Zitate der Woche.

"Die FPÖ verhält sich wie Rotzbuben. Rotzbuben wissen nämlich meist nicht, wovon sie reden, und haben keine Ahnung vom Leben." - Ex-Flüchtlingskoordinator Christian Konrad verteidigt die Caritas.

"Ich agiere hier gern als Nothelfer und rücke zu deren Verteidigung aus, wenn es ja schon sonst niemand tut." - Konrad rügt aber auch die ÖVP.

"Dass die Caritas beflegelt wurde, finde ich nicht in Ordnung." - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprang Konrad schließlich bei.

"Der Innenminister sonnt sich im zweifelhaften Glamour, ein Härtling zu sein, und Strache applaudiert." - Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) ist mit der FPÖ in der Regierung nicht glücklich.

"Wir wollen mit einer großen Steuerreform sicherstellen, dass es zu einer Netto-Offensive kommt." - Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) kündigt einen Geldsegen an.

"Die Details arbeiten wir gerade aus." - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) blieb vorerst noch ein wenig unkonkret.

"Sie sollen die Lehre fertig machen dürfen, das gibt der Rechtsstaat her." - Der stellvertretende FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner handelte sich mit seiner Meinung Ärger ein.



Das vorliegende schwarz-blaue Gesetz, der Entwurf, ist menschlich Müll.



"Rechtskräftig abgelehnte Asylwerber müssen unser Land sofort und konsequent verlassen ohne Lehre vorher zu beenden." - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky rückte sogleich zur Klarstellung aus.

"Dieses Gesetz hat eine einzige Überschrift: Massive Leistungskürzung." - Das Grundsatzgesetz zur Mindestsicherung ist für den Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein "echter Wahnwitz".

"Das vorliegende schwarz-blaue Gesetz, der Entwurf, ist menschlich Müll." - Die Wiener Grünen-Frontfrau und Sozialsprecherin Birgit Hebein sieht das genauso.

"Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen." - Kurz schießt zurück.

"Ich bin sehr streng zu mir beim Berufsgeheimnis." - Rechtsanwalt Gabriel Lansky hält im BVT-U-Ausschuss dicht.

"Ich sehe da den großen Skandal nicht." - Die ÖVP sammelt Wählerdaten, alles korrekt, findet Werner Amon .