Fast immer spielt zu hohes Cholesterin bei Herz-Kreislaufkrankheiten eine Rolle. profil-Wissenschaftsredakteurin Franziska Dzugan spricht mit Heinz Drexel, dem Gründer des Forschungsinstituts Vivit am LKH Feldkirch. Er arbeitet mit an den Zielwerten für Cholesterin, nach denen sich die Ärzteschaft in Europa richtet.

