Was passiert wenn ein Asteorid die Erde trifft? Was sind Meteoriten, Asteoriden und Krater überhaupt? Und was macht sie so spannend? Christian Köberl, Generaldirektor des Naturhistorischen Museums Wien und Alwin Schönberger, profil-Wissenschafts-Ressortleiter über ihr neues Sachbuch „Achtung Steinschlag: Asteoriden und Meteoriden“. In dem all diese Fragen beantworten werden.

Lesen Sie einige Auszüge aus dem Buch im aktuellen profil.