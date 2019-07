Wie schlecht ist die Luft für Radfahrer?

Kurz gefragt.

Es kommt stark auf den Verkehr und die Route an, wie die Nachhaltigkeitsforscherin Erika von Schneidemesser mithilfe von Messfahrrädern in Berlin und Potsdam feststellte. Bereits ein Moped, Bus oder LKW treibt demnach die Feinstaub- und Stickoxidbelastung für einen Radfahrer um bis zu 40 Prozent in die Höhe -bei PKW ist sie deutlich geringer.

Staus produzieren klarerweise dicke Luft: Die Schadstoffwerte steigen um knapp 50 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Umgebungsluft, vor roten Ampeln um 35 Prozent. Zudem ist Radweg ist nicht gleich Radweg: Spuren direkt auf der Straße erhöhen die Belastung für den Radler um 35 Prozent, während Radwege auf dem Gehsteig sie deutlich reduzieren. Empfehlung der Forscherin: Möglichst auf Schleichwegen und durch Grünflächen radeln, wo Feinstaubwerte um etwa 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegen.