Behörden: Alle Amtswege werden jetzt digital

Digitaler Führerschein

Über die Ausweisplattform „eAusweise“ können in Zukunft Ausweise auch digital mitgeführt werden. Als erstes Service wurde der digitale Führerschein als Ergänzung zum herkömmlichen Führerschein eingeführt. Es gibt bereits über 302.000 Nutzer:innen. So funktioniert’s: Mit der ID Austria in der App „Digitales Amt“ anmelden. Die App „eAusweise“ kostenlos herunterladen und mithilfe der App „Digitales Amt“ aktivieren – dann kann der digitale Führerschein auf das Smartphone heruntergeladen werden. Der Führerschein wird in Form eines QR-Codes vorgewiesen. Mehr Infos zu eAusweise