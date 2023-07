Digitales Know-how, ganz selbstverständlich

Computer, Tablet, Smartphones & Co haben längst einen fixen Platz im privaten und beruflichen Leben der Menschen eingenommen. Für die meisten Jugendlichen ist die Kommunikation via Handy selbstverständlich, die meisten verstehen die Wichtigkeit von sicheren Passwörtern und dem Schutz der eigenen Daten, sie Chatten und Shoppen online und fühlen sich in den Social Media zuhause. Auch in der Welt der Erwachsenen ist die Digitalisierung ein ständig präsentes Thema: Die Verwendung von Text- und Tabellensoftware, Email und Kalender, die Bearbeitung von Grafiken und Bildern, der Umgang mit Cloudspeichern, Konferenzsoftware und Webseiten- programmierung bis hin zur Beherrschung von Spezialsoftware zur Steuerung von Maschinen sowie die Fähigkeit abgestürzte Computer wieder in Gang zu setzen und Daten aus einem Backup wieder herzustellen. Obwohl die digitalen Anforderungen unterschiedlich sind, erfordern heute bereits mehr als 90 Prozent aller Arbeitsplätze spezifische digitale Kompetenzen.

Digitale Anwendungen ermöglichen Innovationen, eröffnen neue Geschäftsfelder, neue Berufe und eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen wesentlichen Beitrag zu Barrierefreiheit. Das Problem: Laut Digital Economy und Society Index (DESI) der Europäischen Kommission fehlten 2022 etwa 30-40 Prozent der Bevölkerung in Österreich zwischen 16 und 74 Jahren die für Alltag und Beruf erforderlichen digitalen Basis- kompetenzen. Bei der digitalen Fitness gibt es auch ein Generationen-, Geschlechter- und Stadt-Land- Gefälle. Ohne ein solides digitales Know-how werden viele von den Chancen der digitalen Transformation nicht ausreichend profitieren können, denn digitale Kompetenzen sind entscheidend für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit, aber auch für Bürgernähe und Lebensqualität im Alltag.