Heute die Welt von morgen mitgestalten

Neue Technologien bieten künftig viele neue Handlungsmöglichkeiten und neue Antworten auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen. Entscheidend ist, dass wichtige Zukunftstechnologien rechtzeitig identifiziert werden – dann werden Ideen zu Werkzeugen der positiven Veränderung. Die in der Innovation Map präsentierten visionären Technologien zeigt auch den Reifegrad nach dem Technology Readiness Level (TRL) der NASA auf einer Skala von 1 bis 9. Die Innovation Map ist ein „dynamisches Tool“ mit praktischem Nutzen für Unternehmen – es entwickelt sich ständig weiter, wird ergänzt durch neue Trends und Technologien, die in der Zukunft Einfluss auf Wirtschaftstreibende haben werden.

Die Menschen, Unternehmen und Institutionen werden heute weltweit mit einer Vielfalt an technologischen Innovationen konfrontiert – es ist klar, dass sich der Alltag, die Arbeit, die Umwelt und die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnen stark verändern werden.

Wie wird die Kommunikation in der Zukunft funktionieren? Was werden wir essen und woher kommt unsere Energie? Welche Autimatisierungen sind rund ums Wohnen, Auto und Shopping zu erwarten?

Ständig am Puls der Zeit

Die Wirtschaftskammer Österreich ist ständig über Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden in die aktuellsten Themen rund um die neuen Technologien involviert: Im Mai lud die WKÖ zum eDay, bei dem KI Anwendungsbeispiele Made in Austria, die Zukunft der Technologie sowie Rechtliches thematisiert wurde. Weitere Schwerpunkte sind der jährliche Exporttag, die Teilnahme an Round Table-Gesprächen rund um das Thema Künstliche Intelligenz sowie an internationalen Technologie-Konferenzen – etwa bei der MIT Conference, beim Forum Alpbach, beim Web Summit in Lissabon oder beim South by Southwest Festival (SXSW), dem größten und wichtigsten Digital-, Innovations-, Kreativ- und Zukunfts-Happening der Welt.