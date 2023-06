Müssen Lehrer wie Top Executives behandeln

Sie haben in den vergangenen Jahren viele Schulen besucht, was ist ihr Eindruck: wie innovativ oder veraltet ist unser Bildungssystem?

Ali Mahlodji

Ich verbringe die Hälfte meiner Zeit mit Jugendlichen und die andere Hälfte in der Wirtschaft, mit Führungskräften in Unternehmen. Wenn man beide Welten sieht, versteht man auch, warum wir uns in der Wirtschaft zu schwertun, innovativ zu sein. Das echte Problem unserer Schulen ist, dass das Schulsystem niemals dafür gedacht war, sich zu verwandeln. Systeme an sich per Deffnition sind ja Dinge, die man nicht leicht verändern kann. Im Bildungssystem hat niemand an Veränderung gedacht, sondern es ging damals darum, Menschen für eine Wirtschaft vorzubereiten, in der alles planbar ist. Die Schule ist eine staatliche Organisation, die auch in keiner Konkurrenz steht – was auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen

Seite natürlich Menschen dazu bringt, erst danach die Frage zu stellen: Was braucht die Welt wirklich?

Und ja, es gibt im österreichischen Bildungswesen sowohl in staatlichen als auch privaten Schulen unfassbar viel Innovation. Allerdings hängt die immer vom jeweiligen Lehrpersonal und den Direktoren ab. Es gibt eben tolle Initiativen, die Lehrer und Lernende einladen, das System mal zu hinterfragen und innerhalb des Systems, innerhalb des Gesetzes, ganz neue innovative Wege zu gehen. Aber wir sind sehr weit weg davon, dass unsere Jugendlichen, unsere Schüler oder Schulen auch nur annähernd für die echte Welt vorbereitet sind. Das heißt, die Veralterung des Systems überwiegt definitiv.

Wie sehr sind Lehrkräfte, Schulbetreiber, aber auch

Ali Mahlodji

Ein Riesenproblem sind aus meiner Sicht Eltern, weil die überfordert sind. Eltern haben ja irgendwann dieses Bild bekommen: du gibst dein Kind in die Schule, und dann wird alles gut. Aber wir haben während Corona gesehen, dass die Lehrkräfte in den letzten Dekaden komplett links liegen gelassen worden sind. Immer, wenn ich an Pädagogischen Hochschulen eingeladen werde, merke ich, dass die Wertschätzung extrem gering ist. Es gibt Zustände, wo es kein Wunder ist, dass die richtig guten Leute, die eigentlich Lehrkräfte weiterbilden sollten, eher in die Privatwirtschaft gehen. Die Lehrkräfte, die Schulbetreiber auf der Schule und Eltern, die wollen auf jeden Fall, dass es innovativ wird. Es wäre sehr gut, wenn man allein den Lehrkräften wirklich Zeit freischaffen würde, damit sie nicht ständig Administratives abarbeiten, sondern sich echt auf das Fokussieren können, was sie sollen – nämlich Jugendliche auf die Zukunft vorbereiten.