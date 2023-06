So konsumiert Österreich digital

Die Lebensmittel vor die Haustüre geliefert, Putzmittel und Kosmetika im Sparabo vom Online-Riesen und eine Schnäppchenjagd für neue Gadgets im Internet: Der Einkauf in digitalen Kanälen ist für viele Menschen mittlerweile Alltag. Die Covid-Beschränkungen beschleunigten für viele heimische Handelsunternehmen die Digitalisierung, was sich in Zahlen des Österreichischen Handelsverbands so ausdrückt: Von Mai 2021 bis April 2022 gaben Österreicherinnen und Österreicher laut der eCommerce-Studie erstmals mehr als zehn Milliarden Euro bei heimischen Online-Händlern aus. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs das Volumen um acht Prozent, beim Einkauf über mobile Kanäle sogar um 20 Prozent.

Trendwende beim Online-Handel

Der Online-Boom war allerdings nur ein vorübergehender Trend, wie die neuesten Zahlen des Handelsverbands zeigen: „Im letzten Jahr musste der heimische eCommerce im Branchenvergleich massiv Federn lassen”, berichtet Geschäftsführer Rainer Will. Demnach sind die Umsätze im Gesamtjahr 2022 nominell um 3,2 Prozent zurückgegangen, real um 7,8 Prozent. Im ersten Quartal 2023 lag der inflationsbereinigte Umsatzrückgang im Versand- und Interneteinzelhandel laut Statistik Austria sogar bei minus 10,6 Prozent (nominell 3,5 Prozent). „Das ist das höchste Minus in der Geschichte des österreichischen Onlinehandels“, erklärt Branchenvertreter Will.

Die Ausgaben sind zwar niedriger, aber die Zahl der sogenannten Distanzhandelskäufer ist laut der im Juni veröffentlichten eCommerce-Studie 2023 des Handelsverbands gestiegen: 79 Prozent, das entspricht 6,1 Millionen Österreichern ab 15 Jahren, kaufen laut der Marktforschung im Internet- Einzelhandel oder Versandhandel ein. Das ist mit 300.000 Online-Käufer ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bekleidung ist noch immer die größte Kategorie beim Online-Shopping, Bücher und Zeitschriften sowie Sportartikel zählen laut Handelsverband zu den wachsenden Segmenten. Gestiegen ist auch die Zahl jener, die ihren Einkauf am mobilen Endgerät erledigen – um zwölf Prozent auf 3,3 Millionen Personen. Über das Smartphone wurden 2,35 Milliarden Euro ausgegeben. Über sprachgesteuerte Geräte wie Amazon Alexa kaufen hingegen nur zwölf Prozent ein. Die Retourenquote sank im Vergleichszeitraum von Mai 2022 bis April 2023 von 44 auf 38 Prozent, am häufigsten werden nach wie vor Kleidungsstücke zurückgeschickt.