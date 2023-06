Wie bereiten wir uns auf die nächste technologische Revolution vor?

Ich finde die öffentliche Diskussion durchaus nachvollziehbar. Das Bewusstsein „Das könnte mich jetzt auch betreffen“ ist ja zutreffend. Sie als Journalistin zum Beispiel gehören zu jenen, deren Beruf gerade recht starken Veränderungen unterliegt. In den USA etwa werden in der schreibenden Zunft viele Stellen abgebaut. Ebenso im telefonischen Kundendienst, bei Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Versicherungen und in Banken wird sich zukünftig wohl viel verändern. Auch Lehre und Ausbildung an Schulen und Hochschulen sind betroffen. Deswegen habe ich gemischte Gefühle, wenn ich offene Briefe von KI-Entwicklern und Elon Musk lese, die Endzeitszenarien enthalten, wie etwa, dass die KI uns alle kontrollieren oder auslöschen wird. Dieses Potenzial gibt es und das muss natürlich verhindert werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Es gibt bereits heute Herausforderungen, um die man sich jetzt schleunigst kümmern muss, davon lenken solche Aktionen auch ein wenig ab. Und dann gibt es noch den Hype, bei dem viele erwarten, dass KI bald den Klimawandel und die Energiewende löst. Die Aussage „KI wird's schon richten“ ist genauso Quatsch wie „KI wird uns alle unterjochen“. Da muss mehr Ruhe und Realität in die Debatte.

Die Fragen sind: Wie wollen wir das gestalten? Was gibt es für Risiken, was für Vorteile? Denn der medizinische und technologische Fortschritt werden immer schneller und haben starke Effekte. Wenn generative KIs wie Midjourney oder Chatbots in das Alltagsleben von Menschen hineinkrachen, sind wir als Gesellschaft gefordert. Wir als Ethikrat fragen danach „Was sollen wir als Gesellschaften tun?“. Und wo sollten wir vielleicht sagen: „Hier müssen wir aufpassen oder auch regulieren.“

Was sind Handlungsempfehlungen?

Alena Buyx

Berufsverbände, gerade auch in der Medizin, sollten sich die Fragen stellen: Welche Qualitätsstandards brauchen wir? Wie überprüfen wir sie? Wo kann uns KI helfen und was wollen wir an unserer Berufsausübung schützen? Was sind Aufgaben, die wir an Algorithmen delegieren können? Was ist unser Berufsverständnis? Was ist der Kern unserer Berufe, was geben wir der KI nicht in die Hand, selbst wenn sie es könnte? Wie arbeiten wir also mit diesen Technologien zusammen, ohne dass wir überflüssig werden? Und wie bilden wir in dieser Hinsicht unseren Nachwuchs aus?

Ist dieses Bewusstsein ausreichend vorhanden?

Alena Buyx

In bestimmten Bereichen der Politik, wie etwa der Digitalpolitik, auch bei Arbeit, Sozialem und Forschung, scheint das so zu sein. Und niemand hat einfache Antworten, auch nicht die Ethiker, Programmierer oder die Menschen, die sich mit sozialer Transformation befassen. Denn die Frage, wie man weiter vorgeht, wird für jede Branche anders aussehen.

Liegt es daran, dass diese Technik sich so schnell entwickelt?

Alena Buyx

Wir haben kürzlich eine dicke Stellungnahme geschrieben und uns fundamentale ethische Fragen angeschaut: Was sind eigentlich Intelligenz, Vernunft und Handeln? Was heißt das im Bereich der künstlichen Intelligenz? Und wir haben uns Anwendungsbeispiele in Medizin, Bildung, Verwaltung und Social Media angesehen und darauf unser ethisches Handwerkszeug angewendet. Das Fazit, ganz knapp: KI soll die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und nicht verringern. Und sie darf den Menschen nicht ersetzen.