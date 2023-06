Wie Digitalisierung unser Leben verändert

Grenzenlose Vernetzung, neue Berufsfelder und lebenserleichternde Anwendungen auf der einen Seite – Cybermobbing, Suchtverhalten und der Wegfall von vielen Arbeitsplätzen auf der anderen: Die fortschreitende Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Klar ist: Der technologische Fortschritt wird nicht langsamer, sondern in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch schneller passieren. Ein Indiz dafür ist die rasche Adaption von Künstlicher Intelligenz in Form von Textgeneratoren, aber auch das flexible Arbeiten. Unser Arbeitsplatz hat sich in der Pandemie verändert. Zwar sind viele Menschen ins Büro zurückgekehrt, hybrides Arbeiten ist dennoch geblieben.

Chancen und Risiken

Geht es nach der österreichischen Regierung, so soll die Digitalisierung für mehr Lebensqualität für alle Generationen, mehr Wohlstand und neue Jobs schaffen und nicht zuletzt auch die Verwaltung modernisieren. Im Juni präsentierte die Regierung im Rahmen des „Digital Austria Acts” 117 Maßnahmen für das Amts- und Gesundheitswesen, aber auch für die persönliche Digitalkompetenz. Immerhin hat die digitale Welt nicht nur positive Effekte, sondern auch Nebenwirkungen, wie Neurobiologe Bernd Hufnagl im Interview erklärt: „Wir verlieren uns in Meinungsblasen im Internet und in Jammerkultur. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeitswelt.”

„Es gilt zu berücksichtigen, dass der digitale Transformationsprozess sowohl Chancen als auch Risiken birgt“, sagt auch Julia Bock-Schappelwein, Arbeitsmarktexpertin des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO): „Die Bandbreite reicht vom Verschwinden ganzer Berufe, die sich überwiegend durch zu standardisierende Tätigkeiten auszeichnen, modifizierten Arbeitsprozessen bis hin zur Änderung der Berufsbeschreibung, bei der automatisierbare und digitalisierbare Aufgabengebiete wegbrechen oder reduziert werden und neue Aufgabengebiete hinzukommen.“ Dabei werde stärker auf Fähigkeiten gesetzt, die Arbeitskräfte von Algorithmen abheben, wie Kommunikations- und Teamfähigkeit.