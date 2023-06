Zukunftsorientierte Masterstudiengänge mit Jobgarantie

Student:innen der Fachhochschule Salzburg haben eine Web-App entwickelt, die auf die Verbreitung von Fake-News in sozialen Netzwerken aufmerksam macht. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) spürt die App Twitter-Bots auf, die gezielt Falschmeldungen zur politischen Beeinflussung verbreiten. Das Projekt, das von einem interdisziplinären Team aus Studierenden im Master Multi-MediaTechnology und Multi-MediaArt entwickelt worden ist, erhielt zahlreiche Auszeichnungen – sowohl national, als auch international. Das Team wurde für seine herausragende Umsetzung beim Venus Award des Creative Club Austria (CCA) mit Gold ausgezeichnet. Beim Talent Award des Art Directors Club Deutschland (ADC) erhielt „Spot a Bot“ den Grand Prix – die höchste Auszeichnung – in der Kategorie Abschlussarbeiten und dazu noch zwei Goldmedaillen für erstklassiges Design eines digitalen Produkts und den kreativen Einsatz von KI und Machine Learning.

Verbindung von Technologie und Gestaltung

Die Studienangebote am Department Creative Technologies verbinden Technologie und Gestaltung, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen Innovationen in den Bereichen Augmented und Virtual Reality, Games, Web, Film, Computeranimation und Design. Im Rahmen ihres Studiums arbeiten die Student:innen an konkreten Projekten und bauen sich bereits während der Ausbildung ein beeindruckendes Portfolio auf.