Debatte um ORF.at: Von „Rote Linie“ bis zu „völlig verrückt“

„Kleine-Zeitung“-Redakteur Georg Renner schlägt in dieselbe Kerbe und bekommt dafür viel Zuspruch:

„Können wir bitte einen Moment innehalten und feststellen, was für ein Wahnsinn es wäre, orf.at abzudrehen? In einer Zeit, in der wir links und rechts Leute in ihre eigenen alternativ-Fakten-Welten verlieren?“

Das ist die Gegenerzählung zu Brandstötters Warnung vor ungarischen Verhältnissen – der ORF als Garant für einen demokratischen, faktenbasierten Diskurs. Brandstötters Replik:

„Ihr Gedanke in allen Ehren, aber wenn orf.at die Wunderwaffe gegen alternative Fakten wäre, dann hätten wir das von Ihnen beschriebene Problem nicht. Insofern dreht sich Ihr Argument im Kreis.“

Schriftsteller Robert Menasse kommentiert die Streitschrift wutentbrannt auf Facebook. Er schleudert Brandstötter neben etlichen persönlichen Beleidigungen auch Argumente entgegen:

„Das ist völlig verrückt. … wie kann man nach dem ,System Kurz‘ und seiner systematischen Anfütterung des Boulevards von den so genannten ,Privaten‘ Medien … ausgerechnet die ,Rettung von Meinungsvielfalt‘ erwarten? … Wie kann man so populistisch verlogen (oder wirklich ehrlich dumm?) sein, zu behaupten, dass der ORF einen Wettbewerbsvorteil habe, weil es da keine Bezahlschranke gebe, statt die Realität korrekt zu beschreiben: Wir zahlen mit unseren Gebühren auch die blauen Seiten des ORF, während populistische Politiker mit Steuergeld ‚gratis-Berichterstattung‘ von Boulevardmedien kaufen, die naturgemäß auch keine Bezahlschranke haben. Von uns BEZAHLT ist der ORF, und nicht die von Ihnen, Frau Brandstötter, so bezeichneten freien privaten gratis Medien. Was mich an Meinungen wie der von Frau Brandstötter, so eigentümlich berührt, ist, dass Menschen wie sie zu den ersten gehören, die aus der öffentlichen Wahrnehmung sofort verschwinden, wenn Öffentlichkeit so organisiert wäre, wie sie es fordert. Ohne öffentlich-rechtlichem Rundfunk kämen die NEOS nicht mehr vor, sie wären nämlich unterhalb der Interessensschranke der privaten Medien, denen es ganz vorbildlich liberal ums Geschäft geht, und nicht um seriösen Journalismus. Das ist das Problem der NEOS: sie sind Liberale, die den Neoliberalismus nicht verstehen, … sie sind als Partei ein einziges Missverständnis. Einige Zeit ein sympathisches Missverständnis, aber mit wachsendem Verständnis nur noch ein Ärgernis.“