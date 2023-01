Genug geholfen? Ja, sagt Lukas Sustala

Regierung

Spaßbremse Schuldenbremse

Österreich gab in den drei Krisenjahren mehr für Hilfen aus als andere EU-Staaten. Wirtschaftsforscher mahnen den Kurswechsel ein. In der Regierung sickert die Erkenntnis: Das Motto „Koste es, was es wolle“ hat ausgedient. Leicht wird die Entwöhnung nicht.