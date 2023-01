Spaßbremse Schuldenbremse

Die Ministerinnen und Minister waren etwas skeptisch. Ein gruppendynamisches Spiel? Auf einer Regierungsklausur? Sie ließen sich vom ehemaligen Kommunikationstrainer und nunmehrigen Bundeskanzler Karl Nehammer überzeugen. Und so startete die türkis-grüne Klausur in Mauerbach mit der Spielanordnung „Marktplatz“: Anstatt mit Flipcharts die Schwerpunkte des eigenen Ressorts zu erläutern, präsentierten die Regierungsmitglieder diese auf Marktständen. Manche durchaus originell: Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky rückte mit einem meterhohen Riesen-iPad an, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit kleinen Spielzeugpanzern und Spielzeughubschrauber. Innenminister Gerhard Karner stellte gewitzt vor seinem Marktstand Sessel auf, um die Kollegen zum Verweilen und Zuhören zu bringen, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig lockte mit Speck- und Käsebroten zu seinem Marktstand.

Wirtschaftsforscher wie Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates, mahnen: „Wir müssen die Gießkanne einpacken.“ Denn die Zahlungen summierten sich: Nach Corona-Hilfen in der Höhe von 46 Milliarden Euro hat die Regierung im Zeitraum 2022 bis 2026 weitere 41 Milliarden Euro an Hilfszahlungen gegen die Teuerung budgetiert. 18 Milliarden Euro entfallen allein auf das Ende der schleichenden Steuererhöhung, der kalten Progression. Pro Kopf gerechnet nahm in der EU nur Luxemburg mehr Steuergeld für Hilfszahlungen in die Hand. profil-Streit-Autor Lukas Sustala warnt vor der „Subventionitis“, während Barbara Blaha mehr Unterstützung für untere und mittlere Einkommen einmahnt.

Noch ist die Gießkanne in Verwendung: Kurz vor Weihnachten beschloss die Regierung einen Energiekostenzuschuss für Unternehmen, der mit bis zu neun Milliarden Euro sogar „Mega-Wumms“ Deutschland in Sachen Wirtschaftshilfe in den Schatten stellt. „Eine sehr teure Hilfszahlung, die gar nicht treffsicher gestaltet ist“, kritisiert die Budgetexpertin des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Margit Schratzenstaller. Anstatt breit zu fördern, sollte man nur jene mit Steuergeld unterstützen, die viel Energie brauchen und im internationalen Wettbewerb stehen, und das Ganze an ökologische Bedingungen knüpfen. Bereits beim Teuerungsbonus oder der Strompreisbremse störte die Ökonomin der Zugang, auch Besserverdiener zu unterstützen.

Gravierender fast noch als die aktuelle Schuldenlast: Die Demografie drückt. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension, geburtenschwache rücken nach. Das erhöht Ausgaben für Pensionen, Gesundheit und Pflege automatisch. Ohne einschneidende Reformen steigen die Staatsschulden bis ins Jahr 2060 auf 120 Prozent des BIP, ließ Finanzminister Magnus Brunner vom Wifo ausrechnen. 120 Prozent, ein „Horrorwert“ – analysiert der Chef des Fiskalrates Christoph Badelt, der auf der Klausur referierte und die Regierung mahnte, die Trendwende bei den Ausgaben einzuleiten.