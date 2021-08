Teilnahmebedingungen für Instagram-Gewinnspiel

Teilnahmebedingungen

1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an Gewinnspielen sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen im Rahmen der jeweiligen Gewinnspielaktion auf der Instagram-Site von profil.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Profil Redaktion GmbH, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien, Tel +43 (0)5/9030-22501, [email protected]

Mit Teilnahme an dem jeweiligen Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram, es wird weder von Instagram gesponsert, unterstützt noch organisiert.

2. Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind VerbraucherInnen (im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Österreich, ausgenommen MitarbeiterInnen (und deren Angehörige) des Veranstalters und jeweils verbundener Unternehmen sowie des Kooperationspartners und jeweils verbundenen Unternehmen.

Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu ausfüllen, da nur namentlich bekannte TeilnehmerInnen mit einem Preis prämiert werden können. Sollten die Angaben nicht der Wahrheit entsprechen oder sonst wie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen werden, kann ein Ausschluss aus dem Bewerb erfolgen. Der jederzeitige Abbruch des Gewinnspiels, insb. wegen technischer oder rechtlicher Probleme, bleibt vorbehalten.

Mehrfachteilnahmen derselben Person sind ungültig, der Gewinnspielveranstalter profil behält sich das Recht vor, einzelne TeilnehmerInnen zB wegen Übermittlung falscher Daten, bei Verletzung von Rechten Dritter sowie aufgrund von Manipulationsverdacht vom Gewinnspiel auszuschließen. Wir bitten deshalb alle TeilnehmerInnen um Fairness.

Die GewinnerInnen werden unter allen gültigen Einsendungen unter Ausschluss des Rechtswegs gezogen und persönlich verständigt und in der Folge auf der Instagram-Seite von profil vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt keinerlei Korrespondenz über das Gewinnspiel.

Der Rechtsweg sowie Barablöse von Gewinnen (auch bei Absage) sind ausgeschlossen. Die Verwendung / Inanspruchnahme von Sach- oder Dienstleistungspreisen erfolgt stets auf Gefahr der GewinnerInnen.

Der Gewinnspielveranstalter übernimmt keine Haftung für Datenübertragungsdefekte bei der Teilnahme bzw. bestimmte Eigenschaften oder Funktionen der von Dritten zur Verfügung gestellten Gewinne; Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche wegen angeblicher Leistungsmängel sind an den jeweils angegebenen Kooperationspartner (Hersteller/Anbieter) zu richten. Für die Entrichtung allfälliger mit dem Gewinn verbundener Steuern oder sonstiger gesetzlicher Abgaben hat/haben der/die GewinnerInnen zu sorgen.

Ein Abbruch bzw. eine vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels (auch ohne Angabe von Gründen) bleibt vorbehalten.

Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie profil auf Instagram abonnieren, das Feedposting des profil kommentieren und jemanden markieren.

Das Teilnahme-Ende wird ebenfalls im jeweilige Gewinnspiel-Posting vermerkt.

3. Gewinne und Gewinnbenachrichtigung

Die GewinnerInnen werden innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten TeilnehmerInnen, welche die jeweilige Aufgabenstellung im Gewinnspiel-Posting erfüllt haben, per Zufall ermittelt.

Die GewinnerInnen werden via Direct Message (DM) benachrichtigt und aufgefordert, eine Privatnachricht an den profil-Instagram-Account zu senden, in der die persönlichen Daten ordnungs- und wahrheitsgemäß vollständig übermittelt werden. Diese Angaben dienen der Übersendung des Gewinns.

Geht von einer/m GewinnerIn innerhalb einer Woche nach der Gewinnbenachrichtigung keine E-Mail bei profil ein, erlischt der Gewinnanspruch. profil ist in diesem Fall berechtigt, eine Ersatzauslosung durchzuführen.

Je TeilnehmerIn ist nur ein Gewinn pro Gewinnspiel möglich.

Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert die/der jeweilige GewinnerIn einen angemessenen Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände sind insbesondere solche, die bei den Sponsoren/Vermittlern der Gewinne liegen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich die/der UserIn bereit, dass sein/ihr Name und/oder sein/ihr (Profil-)Bild im Falle eines Gewinns in der oben genannten Form veröffentlicht wird.

4. Urheberrecht

Im Falle der Veröffentlichung eines Fotos des Gewinners/der Gewinnerin garantiert der Gewinner/die Gewinnerin, Inhaber der erforderlichen Rechte an den hochgeladenen bzw. verlinkten Fotos zu sein.

Ist der/die TeilnehmerIn nicht alleinige/r UrheberIn oder RechteinhaberIn, erklärt er/sie ausdrücklich, über die für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlichen Rechte zu verfügen.

5. Haftung und Freistellung

Sofern der/die TeilnehmerIn Fotos hochlädt, garantiert der/die TeilnehmerIn, dass er/sie keine Inhalte übersenden wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt.

Der/die TeilnehmerIn stellt profil von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit von Fotos resultieren, die der/die TeilnehmerIn verwendet hat.

Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.

6. Hinweise zum Datenschutz

Veranstalter sowie alleiniger Datenschutz-Verantwortlicher im Sinn der EU-DSGVO ist die Profil Redaktion GmbH, Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien, Tel +43 (0)5/9030-22501, [email protected]

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Teilnehmerdaten lediglich für die Dauer des Gewinnspieles speichern. Nach Beendigung des Gewinnspieles werden Ihre Teilnehmerdaten bis spätestens 30.9.2021 gelöscht.

Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teil­nehmer an Partner des Gewinnspielveranstalters (zB zur Übergabe des Preises, hier: Zusendung des Abos durch unseren Vertriebspartner Mediaprint), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein.

An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

Wir weisen auf Ihr Recht auf Löschung, Richtigstellung, Auskunft, Widerruf und Widerspruch sowie auf Ihre Beschwerdemöglichkeit bei der Datenschutzbehörde hin.

Unsere Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://www.profil.at/datenschutzrichtlinie-der-profil-redaktion-gmbh/400926026

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

7. Schlussbestimmungen

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Wien. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.