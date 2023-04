Der Gedanke, dass sie sich ihre 90 Quadratmeter große Wohnung im Wiener 7. Bezirk einmal nur mehr schwer leisten würde können, wäre der 59-jährigen Angestellten Karin S., die in der PR-Branche ein Gehalt von 2400 Euro netto bezieht, früher nie gekommen. Karin zählt zu jenem Mittelstandssegment, das in den Aufschwungsjahren beruflich Fuß fasste und durchaus in der Lage war, damals Ersparnisse anzusammeln. Die explodierenden Energiekosten und eine stetig steigende Mietvorschreibung, die sich kürzlich wieder um 150 Euro erhöhte, stellen die alleinerziehende Mutter, deren erwachsener Sohn gerade in eine Gemeindewohnung gezogen ist, nun aber vor dringenden Handlungsbedarf: Die Reserven, die eigentlich für die Pension gedacht waren, müssen angebrochen werden; ein Student zog als Untermieter für 500 Euro pro Monat in das Zimmer des Sohnes; an Reisen, ihre große Leidenschaft, ist nicht mehr zu denken: „Wenn ich alle Fixkosten abziehe, bleiben mir zum Leben nicht mehr als 500 Euro monatlich über. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich je in eine solche Lage schlittern könnte. Ich hielt mich für einen Teil des gehobenen Mittelstands.“

Karin ist das Gesicht einer Gesellschaftsschicht, die Krisen bislang relativ stabil überstehen konnte. Das hat sich drastisch geändert. Dass die Koalitionsverhandlungen um eine Mietpreisbremse gescheitert sind und man sich auf Einmalzahlungen für einkommensschwache Haushalte geeinigt hat, trifft den Mittelstand durchaus hart. Ab diesem Monat werden die Richtwertmieten für über 370.000 Haushalte um 8,6 Prozent erhöht.

„Statt der Mietpreisbremse kommen Einmalzahlungen zum Einsatz, was für die Inflation total kontraproduktiv ist“, erklärt die Genderforscherin und Autorin Beatrice Frasl: „Und natürlich sind alleinerziehende Mütter und Pensionistinnen von der Armut am stärksten betroffen.“ Neben Miet- und Energiedeckeln fordert sie auch für den Lebensmittelhandel „politische Maßnahmen, denn da gehen Preiserhöhungen weit über die Inflationsrate hinaus“. Die Volkshilfe registrierte bei ihren Sozialmärkten in den vergangenen Monaten eine um 30 bis 50 Prozent verstärkte Nachfrage.