Nur Bares ist Wahres?

Man könnte jetzt ausgiebig darüber diskutieren, welche Auswirkungen populistische Pseudodebatten wie „Bargeld in die Verfassung“ auf die politische Kultur eines Landes haben. Halten wir es kurz: Es zerstört sukzessive die Diskursfähigkeit. Die Frage nach Relevanz stellt sich nicht, es geht nur um Emotion. Stellt sich aktuell diese Frage für die österreichische Bevölkerung? Nein. Nur zwei Prozent zahlen ausschließlich bar, da keine Bankomat- oder Kreditkarte besitzend. 97 Prozent der Menschen zahlen, simpel formuliert, mal so, mal so. Signifikante Unterschiede gibt es bei den Generationen: die Jungen öfter mit Karte, die Silver Surfer öfter mit Bargeld. Bildung spielt ebenso eine Rolle: je mehr Bildung desto Plastik. Also, vielleicht diskutieren die Volksvertretung und ihre Apologeten ausnahmsweise über die wirklich wichtigen Dinge, statt über so bahnbrechende Themen wie „Normalität“.