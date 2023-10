Sebastian Kurz ist wieder in allen Medien. Zwar liegt das an dem Prozess, den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Altkanzler führt, Gerüchte über ein mögliches Comeback des früheren ÖVP-Chefs reißen aber dennoch nicht ab. Die aktuelle profil-Umfrage zeigt allerdings: Der Großteil der Wählerschaft in Österreich hat an einer Rückkehr des ehemaligen türkisen Shootingstars kein Interesse. 70 Prozent der Befragten wünschen auch dann kein Kurz-Comeback, wenn der Altkanzler von allen strafrechtlichen Vorwürfen freigesprochen wird.