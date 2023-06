Wie die Pflege-Misere in Österreich gelöst werden könnte

Die Horrorvision vieler Familien geht so: Die Alten werden zu Pflegefällen, es findet sich kein Platz in einem Heim und die Betreuung lastet allein auf den Schultern der nächsten Generation.

© APA/dpa/Frank Rumpenhorst Ein Bewohner sitzt in einem Altenpflegeheim im Rollstuhl in seinem Zimmer.

Damit wird die Förderung für 24-Stunden-Betreuerinnen auf 800 Euro im Monat erhöht. Das überlastete Personal soll auch durch Zivildiener unterstützt werden. Sie dürfen künftig bei der Basisversorgung mithelfen und freiwillig eine Pflege-Grundausbildung absolvieren. Auch der Einstieg in den Pflegeberuf wird erleichtert: Nach vier Lehrjahren kann jeder zum Pfegeassistenten avancieren. Bisher führte der Weg in die Pflege nur über eine akademische Ausbildung.

2019 waren in Österreich rund 127.000 Pflege- und Betreuungspersonen beschäftigt; rund 67.000 im Krankenhaus und rund 60.000 in der Langzeitpflege, also in einem Betreuungsverhältnis von länger als acht Wochen. Teilzeitbeschäftigung ist in der Pflege üblich: Um 10 Vollzeitstellen zu besetzen, braucht es 13 Personen. Über 30 Prozent des gesamten Personals sind laut Gesundheitsministerium über 50 Jahre alt und älter, was bedeutet, dass diese Personen bis zum Jahr 2030 in Pension gehen werden. Diese Stellen müssen nachbesetzt werden, was einem Ersatzbedarf aufgrund von Pensionierungen von rund 42.000 Personen bis zum Jahr 2030 entspricht.

Für Caritas-Präsident Michael Landau gibt es in der aktuellen Pflegekrise eine gute und eine schlechte Nachricht, wie er im profil-Gespräch betont. Es seien heute so viele Menschen in den Betreuungs- und Pflegeberufen beschäftigt, wie noch nie zuvor. Für ihn heiße das, dass grundsätzlich viele Menschen bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen. Die schlechte Nachricht sei aber, so Landau, dass noch deutlich mehr Menschen gebraucht werden.

Österreich war bisher durch seine geographische Lage die ideale Zieldestination arbeitswilliger Pflegekräfte aus dem Ausland. In Skandinavien bekommen sie bessere Arbeitsbedingungen geboten, was dazu führt, dass immer weniger Pflegekräfte die bürokratischen Hürden hierzulande auf sich nehmen. Personalvermittler verdienen gutes Geld damit, Pflegekräfte aus Ländern wie Kolumbien oder Vietnam anzuwerben. Etwa 10.000 Euro zahlen die künftigen Arbeitgeber pro Person. Auch wenn die FPÖ über die Arbeitsmigration noch so tobt – ganz ohne Zuwanderung wird sich die Personalnot nicht lösen lassen.

Österreich hat eines der teuersten Gesundheitssysteme Europas. Das Geld kommt allerdings kaum in der Pflege an. Investiert wird vor allem in die Akutversorgung – und in die Spitzenmedizin. Für den Pflegebereich stehen laut ÖGKV 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu, nur halb so viel wie in skandinavischen Ländern.

Was passiert, wenn man die Pflege dem privaten Markt überlässt, zeigt sich bei der 24-Stunden-Betreuung. Von 900 Organisationen, die 24-Stunden-Betreuerinnen vermitteln, sind nur 40 vom Staat zertifiziert. Bei den 860 anderen läuft es so: Die Betreuerinnen, zu 80 Prozent Frauen, müssen einen Teil ihres Lohns an die Vermittlungsorganisation abgeben oder ihren Transport nach Österreich selbst bezahlen. Sie sind oft Quereinsteigerinnen aus Ländern wie Rumänien oder Slowenien. “Es gibt praktisch keine Vorgaben in diesen Verhältnissen”, so Potzmann.

Helmut Lutz, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Malteser Care, hält fest: Die Betreuungspersonen kommen teilweise aus Berufen ohne Pflege-Affinität, haben aber eine theoretische Ausbildung zur Helferin absolviert und trauen sich den Job zu, weil sie entsprechende Erfahrungen im Familienumfeld gemacht haben. Doch auch er fordert mehr Reglementierung, indem alle Agenturen etwa zu einer Zertifizierung verpflichtet werden und mehr Qualitätskontrollen stattfinden. Die 24-Stunden-Betreuung dürfe kein freies Gewerbe bleiben.