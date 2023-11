Bei der Fortbewegung gibt es keine Bewegung: Die Österreicher nutzen ihr Auto im selben Ausmaß wie bisher, trotz der intensiven Debatten um den Klimawandel in den vergangenen zehn Jahren. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Unique research im Auftrag von profil. 72 Prozent der Befragten geben an, die Wahl ihrer Verkehrsmittel habe sich in den vergangenen zwei Jahren im Großen und Ganzen nicht verändert. Nur 12 Prozent sagen, sie wären jetzt deutlich häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Acht Prozent fahren häufiger Auto, sechs Prozent mit Rad oder Roller.