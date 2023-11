Benkos tiefer Fall

Immobilientycoon René Benko ging dieser Tage zum Postkasten und fand dort einen Brief von Freunden. Als er ihn öffnete, verging ihm vermutlich jede verbliebene Freude. Seine langjährigen Weggefährten, Gesellschafter und Investoren legen ihm, dem Gründer der Signa-Gruppe, doch tatsächlich nahe, freiwillig vom Thron seines Reichs zu steigen. Wenig später fand sich der Brief in etlichen Medien, Benkos Geld-Probleme waren damit der Weltöffentlichkeit bekannt und das Image endgültig im Keller. Dabei hatte der Multimilliardär in den vergangenen Monate viel Zeit und Mühe darauf verwendet, schönzureden, was nicht mehr zu verstecken ist: Sein Imperium ist massiv ins Wanken geraten, schreibt Verluste und kämpft mit Insolvenzen. Seine Geldgeber versuchen nun zu retten, was noch zu retten ist. Und wenn es geht, vorerst ohne René Benko.

Baumagnat Hans Peter Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, Lindt-&-Sprüngli-Verwaltungspräsident Ernst Tanner, Kaffeeunternehmer Arthur Eugster und die Unternehmerin Julia Dora Koranyi-Arduini – sie alle sind Gesellschafter der Signa-Holding, der Dachorganisation von Benkos Signa-Imperium. Und sie alle unterzeichneten den Brief, der mit „Lieber René“ beginnt und mit der Forderung endet, dem Sanierungsexperten Arndt Geiwitz auf allen Ebenen Platz zu machen, ihm Stimmrechte und Positionen zu übertragen. Geiwitz half Benko schon bei der Sanierung der Galeria-Kaufhof-Kette in Deutschland. Denn nur bei einem sofortigen Rückzug Benkos sei ein „Krisenmanagement (…) zur Rettung der Gruppe“ möglich, zitiert das deutsche „Handelsblatt“ aus dem Brief.

Laut profil-Informationen sind die Gesellschafter schon vor Wochen mit ihrem Wunsch an Benko herangetreten. Der hat nun offiziell zugestimmt, zur Seite zu treten, habe aber eine eindringliche Bitte formuliert: Die Investoren sollen sich nicht aus der Signa-Gruppe zurückziehen, sondern am Sanierungsverfahren mitwirken. Auch dem habe man prinzipiell zugestimmt. Wie das vonstattengehen soll und wie es weitergeht, wird in den kommenden Tagen ausverhandelt. Mediale Gerüchte, wonach Benko nicht mehr mit seinen Gesellschaftern spreche, wurden gegenüber profil dementiert. Die Investoren schätzen, dass Signa in etwa zwei Jahren wieder wirtschaftlich auf den Beinen und saniert ist – dann sei auch eine Rückkehr Benkos in das Unternehmen wieder denkbar und wünschenswert.

Aber wie konnte es überhaupt so weit gekommen? Wieso ist Österreichs Wunderwuzzi, der sich vom HAK-Abbrecher zum Milliardär hochgearbeitet hat, so tief gefallen? Und ist das Geschäftsmodell Signa, wie wir es heute kennen, am Ende?

„Früher haben wir Signa ganz oben als Referenz auf unsere Homepage gestellt“, sagt ein Geschäftspartner der Gruppe unter Zusicherung der Anonymität. „Heute müssen wir den Namen René Benko zumindest in Deutschland eher heraushalten. Er ist dort mittlerweile eine Reizfigur.“ Im Nachbarland nimmt man René Benko einerseits das Debakel um das Kaufhaus Galeria übel, dem Tausende Arbeitsplätze zum Opfer fielen und bei dem die Steuerzahler auf 600 Millionen Euro an Kosten für die Sanierung sitzenbleiben dürften. Anderseits sind einige der Signa-Bauprojekte höchst umstritten. Etwa der Hamburger Elbtower, der nach Ansicht mancher regionaler Politiker nie hätte genehmigt werden dürfen.

Ein Königreich ohne König

Unter dem Dach der Signa Holding teilt sich das Unternehmen grob in drei Sparten. Die Signa Prime Selection ist das Schmuckkästchen des Imperiums. Sie kauft Immobilien in besten Innenstadtlagen, motzt sie auf und vermietet sie dann teuer – das ließ den Wert der Liegenschaften bisher stetig steigen. Zur Signa Prime Selection gehören das Goldene Quartier in Wien oder eben der noch in Bau befindliche Elbtower in Hamburg.