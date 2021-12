Perfekte Erholung und neue Energie tanken!

Deutschland besitzt mehr als 350 staatlich anerkannte Heilbäder und Kurorte mit großer Vielfalt und Top-Qualität. Die Heilbäder und Kurorte sind Kompetenzzenten für Gesundheit mit weltweiten Qualitätsstandard.

Luft, Wind und Weite, die Natur spüren, durchatmen. Neue Kraft und innere Ruhe finden- eine echte Wohltat. Gerade in diesen Zeiten ist es besonders wichtig auf unsere Gesundheit zu achten, die Heilkräfte der Natur sind dazu besonders geeignet. Egal ob am Meer oder in den Bergen, freuen Sie sich auf Tiefenentspannung bei Bädern und Anwendungen. Es werden vielfältige natürliche Heilmittel des Bodens, Wassers oder Klimas und traditionelle Heilverfahren angewandt.

Deutschlands Kurorte und Heilbäder bieten Stressgeplagten, Erholungsbedürftigen und Genießern viele verschiedene Entspannungsmöglichkeiten, in perfekter Kombination mit Deutschlands Landschaft und kulinarischer Vielfalt. Mit innovativen Thermen und Bädern bieten Deutschlands Kurorte perfekte Bedingungen für einen geschützten Gesundheitsurlaub auf höchstem Niveau!