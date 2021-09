Regenerative Landwirtschaft – Wandel hin zu einem regenerativen Ernährungssystem

Der weltweit größte Lebensmittelproduzent „Nestlé“ hat dies erkannt und ergreift geeignete Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken. Der Konzern ist Unterzeichner der UN-Verpflichtung „Business Ambition for 1.5°C“ und legte im Dezember 2020 als eines der ersten Unternehmen einen detaillierten, zeitgebundenen Klimaaktionsplan vor, um seine Treibhausgas-Emissionen bis 2030 zu halbieren und sie bis 2050 auf Netto-Null zu senken. Fast zwei Drittel der gesamten Treibhausgas-Emissionen von Nestlé entstehen heute noch in der Landwirtschaft, wobei Milchprodukte und Nutztiere etwa die Hälfte davon ausmachen. Deshalb ist die regenerative Landwirtschaft ein zentraler Punkt auf dem Weg zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen auf Netto-Null. Eines der Ziele ist daher, bis 2025 20 Prozent und bis 2030 50 Prozent der wichtigsten Inhaltsstoffe aus regenerativer Landwirtschaft zu beziehen. Das sind mehr als 14 Millionen Tonnen an Zutaten. Das Unternehmen arbeitet dazu mit seinen Partnern in der Lieferkette zusammen, insbesondere mit den mehr als 500.000 Landwirten und 150.000 Lieferanten. Nestlé will damit den Übergang zu einem regenerativen Ernährungssystem unterstützen sowie beschleunigen und investiert in den nächsten fünf Jahren 1,1 Mrd. Euro an Förderung entlang der gesamten Lieferkette. Dabei setzt Nestlé auf technische Unterstützung als auch bei Investitionen, und entrichtet Prämien für Produkte aus regenerativer Landwirtschaft.