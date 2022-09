Wertewandel: Wie die Pandemie veränderte, was uns wichtig ist

Wäre das Lob der Arbeit ein musikalisches Werk, müsste man es "diminuendo" anlegen. Allmählich abnehmend, schwächer werdend. Genau so entwickelte sich die Bedeutung der Arbeit im Leben der Österreicher und Österreicherinnen über Dekaden. Bis zur Pandemie. Mit dem jähen Auftreten des Coronavirus war es mit dem Allmählichen des Wertewandels vorbei. Ein Ruck ging durch die Bevölkerung und verschob die Grenzen zwischen dem, was wichtig und was weniger wichtig ist. Die Arbeit hat verloren, die Freizeit gewonnen.



Seit 1990 erkundet ein österreichisches Team im Rahmen der Europäischen Wertestudie (EVS), wie sich Haltungen und Einstellungen-sowohl zu Gott als auch zu irdischen Belangen wie Partnerschaft, Arbeit, Politik-im Lauf der Zeit verändern. Die jüngste Erhebung war 2018 erschienen, lange, bevor die Welt von Sars-CoV-2 heimgesucht wurde. Die nächste wäre in einigen Jahren fällig, vielleicht lange nach dem noch offenen Ende der Pandemie. Bis dahin wollten die Werteforscher nicht warten.



Im Dezember 2021-in der Corona-Welle Nummer vier-machten sie sich unter der Leitung von Christian Friesl und Sylvia Kritzinger außerplanmäßig an eine "Momentaufnahme, die zeigen soll, wie sich die Werte in der Corona-Krise verändern und was davon übrig bleibt, wenn sie irgendwann vorbei sein wird",sagt Kritzinger. 1736 Personen wurden befragt, davon 551 im Alter zwischen 14 und 25 Jahren für eine eigene Jugend-Stichprobe. Die Ergebnisse liegen profil und "Kurier" exklusiv vor.