Wir suchen: Redakteur:in Österreich

Sie scheuen keine Konfrontation mit den Mächtigen und verabscheuen Ungerechtigkeiten? Sie sind ein Medien-Junkie und haben Freude daran, Geheimnisse zu lüften? Sie interessiert, was hinter den Kulissen los ist mehr, als das Schauspiel auf der Bühne? Sie erzählen gerne Geschichten von einer Seite, die bisher noch nicht gesehen wurde? Könnte sein, dass Sie bei uns genau richtig sind. profil ist das Politik- und Investigativmagazin des Landes – und wir suchen Verstärkung für unser in der Sache hartes, aber herzliches Team.