Wir suchen: Redakteur:in Österreich
Sie scheuen keine Konfrontation mit den Mächtigen und verabscheuen Ungerechtigkeiten? Sie sind ein Medien-Junkie und haben Freude daran, Geheimnisse zu lüften? Sie interessiert, was hinter den Kulissen los ist mehr, als das Schauspiel auf der Bühne? Sie erzählen gerne Geschichten von einer Seite, die bisher noch nicht gesehen wurde? Könnte sein, dass Sie bei uns genau richtig sind. profil ist das Politik- und Investigativmagazin des Landes – und wir suchen Verstärkung für unser in der Sache hartes, aber herzliches Team.
Das erwartet Sie bei uns
- Journalistische Arbeit in einer der besten Redaktionen des Landes
- Planung und Umsetzung von wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Geschichten
Das bringen Sie mit
- Erfahrung im Bereich Politik- und Magazinjournalismus
- Kenntnisse der österreichischen Innenpolitik, Parteienlandschaft und Verwaltung
- Interesse und Gespür für politische und gesellschaftliche Entwicklungen
- Gewohnt, relevante Geschichten zu finden, selbstständig zu recherchieren und aufzubereiten (Print&Digital)
- Sprachgefühl beim Schreiben und Redigieren von Texten
- Erfahrung mit digitalen Formaten (Podcast, Digital Storytelling, etc.) von Vorteil
Das bieten wir Ihnen
- Wiener Öffi-Jahreskarte
- Kostenloses Weiterbildungsangebot
- Diensthandy und Dienst-Laptop
- Finanzielle Unterstützung für die Büro-Kantine
- Ziemlich flexible Zeiteinteilung
Wir bieten für diese Position ein Bruttomonatsgehalt von 3.366,00 € Vollzeitbasis (KV für Redakteure von Tages- und Wochenzeitungen im 1. Jahr). Das tatsächliche Gehalt wird entsprechend der Qualifikation und einschlägigen Erfahrung festgelegt. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und Arbeitsproben.
Gleich hier bewerben.