4,7 Milliarden Euro für nix

Uns ist absolut klar, dass wir in diesem Prozess sicherstellen müssen, dass tatsächlich ein Effekt erreicht wird. Und zwar nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern auch mit Blick auf die verteilungspolitischen und die standortpolitischen Auswirkungen. Es gibt zwar viele Informationen darüber, wie viele Milliarden für den Klimaschutz eingesetzt werden, aber wenig Informationen darüber, wie diese Milliarden tatsächlich verwendet werden. Wir pochen darauf, dass das in der Diskussion mit den Fachressorts und mit den Bundesländern nicht zu kurz kommt. Das Klimateam analysiert entsprechende Datenströme und identifiziert Lücken, die eindeutig bestehen.

Sie sind seit 2010 für Österreich bei den Weltklimakonferenzen dabei. Was genau verhandeln Sie denn da?

Delgado

Seit 2013 bin ich auch Teil des EU-Teams und habe an einigen Verhandlungen zur internationalen Klimafinanzierung teilgenommen. Dort ging es um die Beiträge, welche die Industrienationen an Entwicklungsländer liefern müssen, damit diese sich auf den Klimawandel vorbereiten und ihre Treibhausgase reduzieren können. Es ist Teil des Pariser Übereinkommens, dass die Industrienationen einen Teil der historischen Verantwortung übernehmen. Es macht Sinn, nicht als Österreich allein zu sprechen, sondern als Mitglied der Europäischen Union.

Von außen betrachtet hat man oft den Eindruck, bei den Konferenzen wird viel gesprochen, konkret geht aber nichts weiter. Sehen Sie das auch so?

Delgado

Nein. Mit dem Pariser Übereinkommen haben wir eine Zielarchitektur geschaffen und in der Konferenz von Katowice die nächsten Schritte gesetzt. Ich sehe da schon Fortschritte. Aber natürlich ist noch einiges zu tun, um die sehr ambitionierten Klimaziele bis zur Mitte des Jahrhunderts entsprechend umzusetzen.

Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Österreich die Klimaziele bis 2030 doch noch erreichen wird?

Delgado

Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir alles tun werden, damit wir sie nicht nur erreichen, sondern dass es auch leistbar bleibt. Das ist eine immense Herausforderung, die, glaube ich, größtenteils unterschätzt wird. Deswegen benötigen wir auch keine Ansammlung von Einzelmaßnahmen, sondern Maßnahmen, die in ein größeres System eingefügt werden müssen, damit sie die entsprechenden realen Effekte auf die Unternehmen und auf die Bevölkerung haben.

Auch wenn gemäß Ihren Berechnungen „nur“ Strafzahlungen in Höhe von 4,7 Milliarden Euro drohen – das ist doch ein Batzen Geld, den man damit in den Wind schießen würde. Können wir uns das überhaupt leisten?

Delgado

Wir hatten in der Vergangenheit eine Reihe von Krisen und befinden uns gerade wieder mitten in einer. Ich bin auch Mitglied in der Budgetsektion, wo wir in den letzten Jahren signifikante Geldmittel zur Verfügung gestellt haben, um uns durch diese Krisen zu führen. Aber natürlich wären diese 4,7 Milliarden eine immense Budgetsumme. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir Technologien in Österreich so einsetzen und vorhandene Potenziale so nutzen, dass wir die Dekarbonisierung tatsächlich in Richtung Klimaneutralität bewegen.

Von welchen Technologien sprechen Sie da?

Delgado

Von der Geothermie, von wasserstoffbasierten Technologien bis hin zu Carbon Capture, wo uns in Österreich ebenfalls eine Debatte bevorsteht. Bei all diesen Technologien ist aber klar, dass die Vermeidung von Treibhausgasemissionen noch immer die absolute Priorität hat.