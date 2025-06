Abverkauf: Wieso ausländische Investoren auf Shoppingtour in der Industrie sind

Neben dem Motorradhersteller KTM war die Frauscher-Tochter Sensonic das nächste oberösterreichische Unternehmen, an dem sich ein indischer Investor beteiligte. Freilich unter gänzlich anderen Voraussetzungen. KTM ging unter Firmengründer Stefan Pierer pleite, und der Miteigentümer Bajaj übernahm den bis dahin größten Motorradproduzenten Europas. Beim weitaus weniger bekannten und durchaus solventen und innovativen Unternehmen Sensonic handelt es sich hingegen um einen strategischen Einstieg. „Die Investition von Kaynes ist eine Investition in österreichische Innovation und Expertise mit der gemeinsamen Vision, die Sicherheit im Schienenverkehr zu verbessern und sowohl Sensonic als auch Kaynes Wachstumschancen im globalen Schienenverkehrssektor zu bieten“, sagt ein Unternehmenssprecher. Know-how gegen Cash.

Schärding in Oberösterreich zählt gerade einmal 5600 Einwohner. Die barocke Stadt am Inn liegt direkt an der Staatsgrenze zu Bayern. Früher war die Stadt einmal für Milch bekannt. Von dort stammt die ehemalige Molkerei Schärdinger Milch, die heute unter neuen Eigentümern als Marke besteht. Das industriepolitisch wohl interessanteste Ereignis im Ort fand aber Anfang Jänner dieses Jahres statt. Der indische Elektronik-Konzern Kaynes Technologies hat 54 Prozent am in Schärding beheimateten Betrieb Sensonic übernommen. Das Unternehmen entwickelt Glasfasersensoren für die internationale Eisenbahnindustrie und gehörte davor mehrheitlich dem heimischen Sensortechnik-Unternehmen Frauscher.

Beide Übernahmen haben allerdings einen kleinen gemeinsamen Nenner, der zurzeit in der heimischen Metall- und Maschinenbaubranche immer wieder auftritt und heiß diskutiert wird: Ausländische Investoren aus Drittstaaten wie Indien, China, Hongkong oder den Arabischen Emiraten kaufen sich derzeit wieder verstärkt in heimische Betriebe ein und schießen damit bitter benötigte Liquidität zu. Was sie dafür bekommen: technisches Know-how made in Austria und Zugang zum EU-Markt. Droht damit ein Abfluss von Technologie ins Ausland? Oder gibt es keinen Fortbestand ohne die Finanzspritzen aus dem Ausland?

Die heimische Güterproduktion ist das dritte Jahr in Folge in der Rezession. Und dass es heuer rasant bergauf gehen könnte, zeichnet sich derzeit nicht ab. Im ersten Quartal dieses Jahres ist die heimische Warenherstellung laut Industriellenvereinigung (IV) um 4,5 Prozent eingebrochen. Es ist ein toxischer Mix, der zahlreiche heimische Betriebe seit Beginn des Ukrainekrieges begleitet: Die Energiekosten sind 2022 explodiert und noch immer deutlich höher als vor der Krise. Die Nachfrage aus dem Ausland ist eingebrochen, und es ist fraglich, ob sie sich angesichts der geopolitischen Krisen und des Zollschocks, den US-Präsident Donald Trump verursacht hat, so bald erholt. Dann sind auch noch die Lohn-Stück-Kosten in den vergangenen zwei Jahren um über ein Fünftel gestiegen. Und sogar der heimische Konsum hat trotz Reallohnzuwächsen nachgelassen. Wenn rundherum Krise ist, geht man einfach nicht gern shoppen. Pleite statt Produktion Die Tristesse in der Industrie sieht man in der aktuellen Insolvenzstatistik. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres gingen 81 heimische Industriebetriebe pleite. Das zeigt eine Sonderauswertung des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV) für profil. Und hier ist die Milliardenpleite von KTM vom Dezember des Vorjahres gar nicht eingerechnet. Machten Insolvenzen in der Industrie Anfang 2019 noch drei Prozent aller Firmenpleiten aus, waren es heuer schon fünf Prozent. In Summe waren das Tausende Jobs, die verloren gegangen sind. In keiner anderen Branche ist die Arbeitslosigkeit – wohlgemerkt von einem sehr niedrigen Niveau aus – so stark gestiegen wie in der Industrie, nämlich laut AMS um über 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Zeiten wie diesen ist Liquidität in den Unternehmen bitter nötig, aber nur schwer zu bekommen. „Jene, denen wir gern unser Geld geben würden, wollen es gerade nicht, weil sie weniger investieren. Und jene, die es gerne hätten, denen können wir einfach keine Kredite geben“, sagt ein Bankeninsider. Anders als in den USA sind in Österreich traditionsgemäß Banken die wichtigsten Finanziers von Firmen. Wie man aus der Branche hört, stockt jetzt aber diese Geldquelle. Zumindest für jene, die dringend Geld benötigen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, weil sie zum Beispiel als nicht kreditwürdig eingestuft werden. Zwar sind die Unternehmenskredite in Summe im Vorjahr auf über 200 Milliarden Euro gestiegen. Aber auch die Kreditausfälle haben sich zuletzt etwa bei Gewerbeimmobilien fast verdoppelt (siehe Grafik). Und auch die Nachfrage war, anders als die Kreditsumme, zumindest in den vergangenen zwei Jahren verhaltener.

Die Krise der einen ist die Chance der anderen. „Wir sehen, dass mittlerweile recht viele Investoren bei heimischen Unternehmen einsteigen“, erklärt Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). Vor allem im Bereich der Maschinenbauer oder Metallverarbeiter gebe es derzeit verstärkt Anfragen aus Indien, aber auch aus China, Hongkong oder Taiwan. Der Einstieg in ein österreichisches Unternehmen oder sogar dessen Rettung vor der Pleite ist auch gleichzeitig der Einstieg in den riesigen EU-Binnenmarkt. Und: Es gibt zahlreiche Technologien und Nischenprodukte, die für globale Technologie-Unternehmen sehr wertvoll sind. Heimische, mittelständische Betriebe sind in zahlreichen Nischensegmenten Weltmarktführer. Oft sind es die Patente und Technologien, die ein Unternehmen hier besonders wertvoll machen, und weniger das eigentliche Produkt, das sie herstellen. Das seien die Hauptgründe, um derzeit bei Österreichs Industriebetrieben auf Shoppingtour zu gehen.

Diese Shoppingtour wird in der heimischen Wirtschaftsszene aber nicht nur positiv gesehen. „Zahlreiche Unternehmensverkäufe von österreichischen KMU an Indien und China führen derzeit zu einer mittelfristigen Absiedelung des Produktionsstandortes, da das Kaufmotiv die Marke und die Technologie ist und nicht die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich“, sagt Gerald Zmuegg vom Beratungsunternehmen Finanzombudsteam. Ganz ähnliche Töne schlagen auch andere kritische Beobachter dieser Entwicklung an. Die Sorge: Eine gewisse Zeit nach der Übernahme wird die Produktionsstätte in Österreich verkleinert oder sogar ganz geschlossen und ins günstigere EU-Ausland verlagert. Übernahmen aus Drittstaaten unterliegen dem heimischen Investitionskontrollgesetz. Ganz vereinfacht erklärt bedeutet das: Wenn Investoren aus Drittstaaten, also aus Nicht-EU-Ländern, einen Betrieb im Bereich der kritischen oder zumindest sensiblen Infrastruktur, der Daseinsvorsorge oder im Sicherheitsbereich übernehmen wollen, müssen sie einen Antrag zur Bewilligung beim zuständigen Wirtschaftsministerium einbringen (BMWET). Das gilt ab einer Hürde von 25 Prozent und in besonders heiklen Bereichen der Daseinsvorsorge ab zehn Prozent. Wie viele solche Anträge gerade auf Bewilligung warten, ist nicht bekannt. Die jüngsten Daten des Ministeriums stammen aus dem Jahr 2022.

