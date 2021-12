Agentin Ninas langer Schatten

Nina und die Daten

Formelle Ermittlungen hat die WKStA in Bezug auf einen anderen Aspekt der Causa W. angestellt - und zwar durchaus intensiv. Wie profil herausgefunden hat, reicht die Kette der Beschuldigten dabei vom Finanzamt im beschaulichen Städtchen Scheibbs in Niederösterreich bis zum ehemaligen Präsidenten der Finanzaufsicht des Vatikans.



Letzterer heißt René Brülhart, ist Jahrgang 1972, stammt aus der Schweiz und ist eine große Nummer in der internationalen Finanzszene. Von 2004 bis 2012 leitete er die Financial Intelligence Unit Liechtensteins -jene Behörde, die Geldwäsche bekämpfen soll. Danach war er zunächst Direktor der Vatikanischen Finanzaufsicht, bevor er 2014 vom Papst zu deren Präsidenten ernannt wurde. Das Amt hatte Brülhart bis 2019 inne.



Der Job in Rom war jedoch nicht die einzige Beschäftigung des Schweizers, der seit Jahren ein Beratungsunternehmen betreibt. Brülhart dürfte auch mit Christina W. in Kontakt gestanden sein. Jedenfalls ordnen ihm die Ermittler ein E-Mail an die Privatagentin vom 24. Juli 2015 zu. Darin ging es um Alexey K., einen russischen Geschäftsmann, der sich in Österreich niedergelassen habe. Laut vorliegenden Unterlagen hieß es in dem E-Mail: "Im Rahmen des Niederlassungsprozesses musste K. seine Vermögenssituation gegenüber der österreichischen Einwanderungsbehörde (MA 35) umfassend darlegen und soll angeblich Vermögenswerte im Umfang von EUR 40 Mio. deklariert haben. Diese sollen insbesondere durch zwei Investments in US Funds bestehen. Zudem soll K. 2014 eine Steuererklärung eingereicht haben. Können diese Angaben, insbesondere was die Vermögenswerte (Umfang und Inhalt) betrifft, verifiziert werden (am besten mit Unterlagen)? Wenn ja, was würde das kosten?"



Tags darauf soll W. geantwortet haben, dass die Anfrage nur ein bestimmter BVT-Mitarbeiter ausführen könne, den auch Brülhart kennen würde. Dieser BVT-Mitarbeiter, gegen den ebenfalls ermittelt wird und der sämtliche Vorwürfe bestreitet, erstellte zwei Tage später über eine Zugangsadresse des Innenministeriums sechs Firmenbuchabfragen zu dem russischen Geschäftsmann in unterschiedlichen Schreibweisen. Am 3. August 2015 soll W. dann Brülhart ein Foto eines Kostenvoranschlags für die Steuererklärungen der letzten fünf Jahre übermittelt haben. In einer zweiten Nachricht merkte sie an, dass sich der BVT-Mitabeiter darum gekümmert habe und Brülhart für dessen Mühen noch etwas draufschlagen solle. Der BVT-Mitarbeiter soll die Kosten mit 4500 beziehungsweise 5000 Euro betitelt haben.



Doch wie kommt ein BVT-Mitarbeiter zu Finanzdaten ? Dazu prüften die Ermittler folgenden Verdacht: Der BVT-Bedienstete soll mit einem früheren Kollegen und damaligen Geschäftsführer einer Wiener Detektei befreundet gewesen sein. Der Detektiv wiederum sei mit einem Mitarbeiter des Finanzamts Scheibbs in Verbindung gestanden. Tatsächlich haben - Ermittlungsergebnissen zufolge - dieser Mitarbeiter und ein zweiter Kollege am Finanzamt am 6. und 7. August 2015 Abfragen zum Russen K. im System der Finanzverwaltung vorgenommen -und zwar zu den Steuerjahren 2010,2011,2012,2013 und 2014.



Als die Ermittler am 18. Juli 2017 beim Mitarbeiter des Finanzamts zwecks Hausdurchsuchung vorstellig wurden, kam es zu einem bemerkenswerten Vorfall: Der Mann nahm einen bereits sichergestellten USB-Stick unbemerkt vom Wohnzimmertisch, zerbrach ihn und versuchte laut Ermittlungsakten, "die Teile unter Betätigung der Tastenspülung im Abfluss der WC-Anlage zu entsorgen". Doch das kühne Vorhaben misslang: Die Ermittler konnten den Stick später auswerten und sollten darauf unter anderem einen Zeitungsbericht finden, in dem auf Christina W. Bezug genommen wurde.



Drei Tage nach der Hausdurchsuchung klickten bei dem Finanzamtsmitarbeiter, der alle Vorwürfe bestreitet, die Handschellen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Im Anhalteprotokoll wurde unter anderem vermerkt: "Silberfarbene Uhr, beschriftet mit ROLEX". Erst einen Monat später konnte der Beschuldigte die U-Haft wieder verlassen. Im September 2018 ersuchte die WKStA übrigens die russische Generalstaatsanwaltschaft, einen Teil der Ermittlungen zu übernehmen, und zwar jene gegen zwei Russen, die als Drahtzieher hinter der mutmaßlichen Auskundschaftung von K. vermutet werden. Es soll sich um ehemalige Geschäftspartner handeln, von denen sich K. getrennt habe. In dem offiziellen Schreiben ist auch René Brülhart als Mitbeschuldigter bezeichnet (siehe Faksimile).



Ein Anwalt Brülharts weist auf profil-Anfrage sämtliche Vorwürfe gegen seinen Mandanten entschieden zurück. Brülhart stelle "hohe Anforderungen an die Integrität und Vertraulichkeit seiner Arbeit. Für ihn war und ist es deshalb selbstverständlich, dass sämtliche Tätigkeiten stets ausschließlich auf legale Art und Weise durchgeführt werden". Brülhart habe kein Mandat gehabt und niemanden beauftragt, Steuererklärungen von K. zu organisieren, und habe solche -oder Daten daraus - weder erhalten noch weitergegeben und auch niemanden bezahlt. Die beiden russischen Verdächtigen seien Brülhart nicht bekannt. Auch sei ihm nicht bekannt, dass er als Beschuldigter geführt werde.



Die WKStA hat ihre Ermittlungen in diesem Teilaspekt der Causa W. mittlerweile abgeschlossen und einen sogenannten Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt. In Bezug auf andere Sachverhalte laufen die Ermittlungen noch, insgesamt gibt es zwölf Beschuldigte. profil hat auch bei Christina W. nachgefragt. Einer ihrer Anwälte teilte mit, sie sei gesundheitlich nicht in der Lage, sich mit der angefragten Materie zu befassen. In Bezug auf sämtliche Vorwürfe in Österreich gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung.



Die Abfragen in Bezug auf den Russen K. sind übrigens nicht die einzigen potenziell verdächtigen Vorgänge, die den Ermittlern in Bezug auf das Finanzamt Scheibbs untergekommen sind. Vom erwähnten Finanzamtsmitarbeiter wurden unter anderem auch auf Daten eines Wirtschaftsprüfers zugegriffen, der als Gutachter in zahlreichen prominenten Strafverfahren aktiv ist. Dieser meinte, es solle vorkommen, dass persönliche Umstände von Sachverständigen ausspioniert würden.



Ein anderer Finanzbediensteter teilte einem Mitarbeiter eines Autohauses, den er vom Fußballspielen kannte, auf WhatsApp-Anfrage das Einkommen eines Kollegen mit. Der Autohaus-Mitarbeiter fühlte sich offenbar firmenintern benachteiligt. Nach erhaltener Auskunft schrieb er: "Ok gemma mal essen junge".



Bemerkenswert scheint der betont freundschaftliche Umgang zwischen einigen Finanzbeamten und dem Leiter einer regionalen Bankfiliale. Letzterer soll öfter Frühstücksgast im Amt gewesen sein. Die Ermittler stießen auf regen E-Mail-Verkehr, in dem sich der Banker mit Finanzamtsmitarbeitern zu den Steuerangelegenheiten anderer Personen austauschte. Einer Aussage zufolge soll der Filialleiter für Kunden die Arbeitnehmerveranlagung erledigt haben - dies offensichtlich auf dem ganz kurzen Weg und mit besten Beziehungen. In einem Mail vom 22. Dezember 2016 fragte der Banker in Bezug auf einen Auszahlungsantrag nach, ob noch Informationen benötigt würden. Nachsatz: "Kundin benötigt dringend KOHLE".



Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärt auf profil-Anfrage, das Verfahren sei nach wie vor bei der WKStA anhängig. "Über den aktuellen Stand der Ermittlungen haben wir keine Kenntnis, wiewohl wir uns laufend danach erkundigen."



Vielleicht gibt es ja bald Neuigkeiten.