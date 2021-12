BVT-Affäre um deutsche Privatagentin: Ermittlungen in Causa „Nina“ abgeschlossen

Verurteilungen in Deutschland und der Schweiz

In Deutschland und in der Schweiz gab es bereits rechtskräftige Verurteilungen: Auch dort war es im Rahmen der breit gefächerte Geschäftstätigkeit von Christina W. zu Berührungspunkten mit Behördenmitarbeitern gekommen. Christina W. und ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar, der ihr zugearbeitet hatte, wurden Anfang 2017 in Schwerin nach Geständnissen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt – unter anderem wegen Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit. Einem Schweizer Kantonspolizisten, der „Nina“ gegen Geld mit Polizeidaten versorgt haben soll, wurde Ende 2020 wegen Amtsgeheimnisverletzung, passiver Bestechung und Vorteilsannahme eine Geldstrafe auf Bewährung aufgebrummt.

Ob die WKStA in ihrem nun fertiggestellten Vorhabensbericht auch für Österreich eine Anklageerhebung anstrebt – oder umgekehrt eine Einstellung des Verfahrens, wird in diesem Stadium grundsätzlich nicht bekanntgegeben. Fest steht, dass die Letztentscheidung in derart prominenten und sensiblen Causen von den Oberbehörden bis hinauf ins Ministerium getroffen wird und auch den sogenannten Weisungsrat durchläuft.

Das kann dauern. Umso mehr, als sich die Sachbearbeiter in der Weisungskette nun mit einem umfangreichen und weit verzweigten Akt auseinandersetzen müssen. Das Ermittlungsverfahren kann durchaus auch als Versuch gesehen werden, strafrechtlich Licht ins Dunkel einer Schattenwelt zu bringen, in der nachrichtendienstliche Community und – teils dubiose – private wirtschaftliche Interessen ineinander verschmelzen. In der Welt der Privatschnüffler und ihrer potenten Auftraggeber sind Informationen viel Geld wert (über „Ninas“ Konten liefen Millionen). profil zeichnet einen Agentinnen-Krimi nach, dessen entscheidendes Kapitel nun aufgeschlagen wird.