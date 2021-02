Ökonom Altzinger: "Ungleichheit gefährdet die politische Stabilität"

profil: Einerseits nimmt die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung weiter zu, andererseits ist es in den letzten Jahren gelungen, die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben zu reduzieren. Wie passt das zusammen? Altzinger: Relativ einfach. Der Grund, warum jetzt relativ viele Menschen der extremen Armut entkommen konnten, ist vor allem das Wirtschaftswachstum in Indien und China. Dieses Wachstum kam jedoch in ungleich höherem Ausmaße den Besserverdienenden zugute, ihr Einkommen wuchs im Verhältnis viel stärker an. Die Einkommensverteilung in China ist in den vergangen 20 Jahren dramatisch angestiegen und ist heute weltweit gesehen so ungleich wie nie zuvor.