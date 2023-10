AMS-Chefin Draxl: „Werden uns mit Erhöhung des Pensionsalters beschäftigen müssen“

Petra Draxl

Ja, gleichzeitig stellt sich in einer Gesellschaft, die immer mehr mit Wissensarbeit zu tun hat, schon die Frage: Warum soll man nicht bis 68 arbeiten, wenn man kann und will? Dafür bräuchte es aber auch eine Kulturänderung: Wir starren immer auf dieses Datum hin. In meinem Alter ist das fast wie ein Begrüßungshandschlag: Wie alt bist du, und wann gehst du in Pension? Es braucht eine Flexibilität im Denken und in der Haltung, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aus dem Arbeitsprozess auszusteigen.