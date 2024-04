Der Bremsblock: Wie die Parteien den Klimaschutz verschleppen

Worüber spricht die österreichische Politik in Sachen Klima und vor allem: Wie? Dieser Frage ist eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Foresight (vormals Sora) nachgegangen. Dabei zeigt sich: Die Leugnung des Klimawandels war gestern. Heute wird Klimaschutz mit mehr oder weniger subtilen Mitteln verzögert. „Unsere Welt ist seit 150 Jahren von fossiler Energie geprägt. Alle Gesetze, wie wir uns fortbewegen, wie wir heizen, wie wir produzieren, all das ist geprägt von fossiler Energie. Für eine Partei ist es natürlich schwierig, einem Teil ihrer Klientel zu sagen, dass es damit jetzt vorbei ist“, sagt Florian Maringer in der aktuellen Folge „Vorsicht, heiß!“, dem profil-Klimapodcast. Er war bis vor Kurzem aufseiten der Grünen im Kabinett von Klimaministerin Leonore Gewessler für Klima- und Energiepolitik zuständig und kennt den Politikbetrieb von innen. Das von ihm Anfang dieses Jahres gemeinsam mit der Unternehmerin Tina Deutsch und der Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer gegründete Kontext-Institut beauftragte besagtes Klimadiskurs-Monitoring.