AUA-Vorstand: „Gewerkschaft und Betriebsrat wollten sich einfach nicht bewegen“

Der Grund für die bereits 17 Verhandlungsrunden ist ja, dass die Kolleginnen und Kollegen der AUA-Beschäftigten in Deutschland bei der Lufthansa für die gleiche Tätigkeit mehr verdienen – zum Teil bis zu 40 Prozent mehr. Wieso sind die Verdienstunterschiede im selben Konzern so groß?

Sciortino

Wir sind zwar im selben Konzern, aber wir befinden uns in komplett anderen Marktrealitäten. In Wien haben wir einen sehr hohen Low-Cost-Anteil (viele Billigfluggesellschaften; Anm.), den mit Abstand höchsten in der gesamten Lufthansa-Gruppe und es ist einfach nicht möglich, in Wien dieselben Renditen zu erwirtschaften wie in Frankfurt oder Zürich. Und wenn Sie nicht dieselben Renditen erwirtschaften wie in Frankfurt oder Zürich, können Sie auch nicht dieselben Gehälter bezahlen.

In Deutschland haben wir jetzt einen ähnlich intensiven und sehr langen Streik bei der Deutschen Bahn erlebt. Dort hat man sich nach monatelangem Gezerre geeinigt, sogar mit dem Ergebnis, dass bis 2029 die 35-Stunden-Woche eingeführt werden soll. Halten Sie solche langfristigen Änderungen auch in diesen KV-Verhandlungen für denkbar?

Sciortino

Wir haben einige Flexibilisierungsthemen angeboten. Wenn wir schon beim Vergleich zu Deutschland sind: wir haben in Österreich bereits heute deutlich bessere Arbeitsverhältnisse als im Rest der Gruppe. Wir können keine Dienstpläne ändern, nicht in freie Tage eingreifen. Wir können in Österreich viele Dinge nicht tun, die in der Branche durchaus üblich sind. Auch im Angebot enthalten: eine incentivierte Altersteilzeit für Kolleginnen und Kollegen ab 50 Jahren. Es gab in den Verhandlungen auch viele weitere Incentives, die Gewerkschaft und der Betriebsrat wollten sich einfach nicht bewegen.