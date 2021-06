Bekommt die EU ein eigenes Investorengericht?

Investorengerichte neu

Und heute? Investorengerichte sind mitnichten eine Sache der Vergangenheit, wie Dokumente zeigen, die profil und dem deutschen „Spiegel“ exklusiv vorliegen. Die EU-Kommission – die zentrale EU-Behörde in Brüssel unter Führung der deutschen Konservativen Ursula von der Leyen – denkt über die Einführung eines Investitionsschutzsystems innerhalb der EU nach. Und zwar durchaus konkret.

Was ist damit gemeint? Angenommen, ein österreichisches Unternehmen investiert in Frankreich. Kommt es zu einem Konflikt mit dem französischen Staat, soll sich das Unternehmen – unabhängig von der nationalen Gerichtsbarkeit – an einem „Investitionsgerichtshof auf EU-Ebene“ wenden können. So steht es in einem „Non-Paper“ der EU-Kommission von Ende 2020, also einem inoffiziellen Diskussionspapier, das profil vorliegt. Bei diesem Gerichtshof könnten „Investoren ihre Ansprüche vorbringen und verbindliche Entscheidungen erlangen“, so der Entwurf.

Bis Ende des heurigen Jahres plant die EU-Kommission eine Verordnung, um das „Investitionsklima in der EU zu optimieren“, so die Website der Behörde. Unter anderem brauche es eine „Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in Streitfällen zwischen Investoren und einzelnen EU-Staaten“. Die profil vorliegenden Dokumente zeigen, was genau darunter zu verstehen ist. Und - wie massiv Europas Unternehmen, vorne dabei österreichische, für einen Investitionsschutz in der EU lobbyieren.