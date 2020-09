Bestechungsaffäre Odebrecht – Geld-Pipeline durch Österreich

Im EZB-Beschluss zum Entzug der Banklizenz heißt es kritisch: „Das beaufsichtigte Unternehmen hat eine Verdachtsmeldung erst am 6. September 2016 erstattet, das heißt, erst drei Monate, nachdem erstmalig in den Medien über den Skandal berichtet wurde. Dies bestätigt weiterhin, dass das AML/CFT-Organisationsstrukturen sowie Verfahren des beaufsichtigten Unternehmens nicht angemessen war, um Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfassen.“ Die österreichische Finanzmarktaufsicht habe abschließend festgestellt, dass die Meinl Bank in Wien bei ihren Geschäftsbeziehungen zur Meinl Bank Antigua „wiederholt und schwerwiegend“ gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen hat.

Laut EZB-Beschluss hielt die Meinl Bank an der Meinl Bank Antigua übrigens bis zum Verkauf der letzten verbliebenen Anteile im Oktober 2015 eine Sperrminorität und sei „effektiv an der Kontrolle über die Meinl Bank Antigua beteiligt“ gewesen. Weinzierl, der nun auf Distanz geht, schien sogar noch Anfang 2016 in Firmendokumenten als einer von zwei aus Wien entsandten „Directors” der Meinl Bank Antigua auf. Laut Meinl Bank waren diese Funktionen „non-executive” – die beiden „Directors“ wären somit nicht ins operative Geschäft eingebunden gewesen.

Sieben Verdächtige

Nichtsdestoweniger erstattete die FMA im März 2017 bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung wegen Geldwäscheverdachts. Das Verfahren wird mittlerweile von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt. Diese ermittelt aktuell gegen sieben Personen und zwei Unternehmen, wobei über die Identität keine Auskunft erteilt wird. Wie ein WKStA-Sprecher auf Anfrage mitteilt, geht es um den Verdacht der „Bestechung und Geldwäscherei betreffend Geldtransaktionen des brasilianischen Baukonzerns Odebrecht über die Meinl Bank Antigua”.

Weinzierl erklärt auf Anfrage, die Ermittlungen wären „ein weiterer Bestandteil“ des „unsachlichen Einsatzes staatlicher Macht“ gegen die Meinl Bank. Man habe die Einstellung beantragt. Die WKStA lässt auf Anfrage offen, wann mit einem Ende der Ermittlungen zu rechnen sei, und verweist auf den Auslandsbezug und die notwendigen Rechtshilfeersuchen.

Die Raiffeisen-Connection

Nicht Teil der Ermittlungen ist laut WKStA die Raiffeisen Bank International. Was sagen nun die Dokumente aus den FinCEN Files über die Rolle der zweitgrößten Bank Österreichs? Standard Chartered stellte in der Verdachtsmeldung an die US-Aufsicht eine Reihe von Zahlungen dar, die der Bank in New York verdächtig vorkamen. Diese Einschätzung stützte sich offenbar auf Aussagen eines wichtigen Kronzeugen in der Odebrecht-Causa, auf bekannt gewordenen Erkenntnisse der brasilianischen Ermittler und auf Medienberichte.

Der Kronzeuge, Vinicius B., hatte laut Verdachtsmeldung gegenüber der Justiz eine Reihe von Offshore-Firmen genannt, die gegründet worden seien, um illegale Zahlungen zu leisten. Unter diesen Zahlungsvehikeln fand sich zum Beispiel eine Firma namens Intercorp Logistic Limited. Laut Verdachtsmeldung hatte auch die brasilianische Staatsanwaltschaft Intercorp in Zusammenhang mit Bestechungszahlungen an Politiker und andere Personen konkret im Visier. Und nun stellte Standard Chartered fest, dass es am 23. September 2014 zwei Zahlungen vom Konto der Intercorp bei der Meinl Bank Antigua über insgesamt 512.055 US-Dollar gab. Die Meinl Bank Antigua wiederum habe für die Abwicklung der Transaktionen die Raiffeisen Bank International (RBI) genutzt.