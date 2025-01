Wie effektiv waren Österreichs Sparmaßnahmen in der Vergangenheit?

Ferdinand Lacina startete 1986 in sein Amt als Finanzminister gleich mit roten Zahlen. „Ich habe das Budget für 1987 von meinem Vorgänger Franz Vranitzky geerbt, ein Defizit von 75 Milliarden Schilling, mehr als fünf Prozent des BIP“, erinnert sich Lacina. Das Budget hätte ihm beinahe eine Ministeranklage eingebracht, allerdings nicht wegen der hohen Neuverschuldung. Damals waren die öffentlichen Finanzen Geheimsache. Bis zum 1. Jänner 1987 war eine Verfassungsbestimmung in Kraft, wonach Budgetzahlen nicht veröffentlicht werden dürfen, bevor sie im Nationalrat behandelt worden sind. Allerdings war nach dem Neuwahlbeschluss keine Sitzung dafür mehr anberaumt worden.

„Dürfen jene Ministerialbeamten, die das Budget 1987 verhandelt haben und es ab 1. Jänner vollziehen müssen, den Inhalt des Budgets vor diesem 1. Jänner kennen?“, fragte die Austria Presse Agentur am 14. Oktober 1986. Und: „Wann darf das Geheimnis des Budgets gelüftet werden?“ Die ÖVP hatte zuvor einen „eklatanten Bruch der Verfassung“ geortet, falls Lacina dennoch die Budgetzahlen veröffentlichen würde. ÖVP-Wirtschaftssprecher Robert Graf verzichtete auf die angedrohte Ministeranklage. „Das vorgelegte Budget ist so wertlos für mich, dass es auch kein Geheimnis geben kann“, so Graf. Für die kommenden Koalitionsverhandlungen legte Graf ein 20-Punkte-Sparprogramm inklusive Pensionsreform, Kürzungen bei den Österreichischen Bundesbahnen und der Wiedereinführung von Studiengebühren vor. Und eine Bedingung: Die Besteuerung des 13. und 14. Gehaltes sei tabu.

Sache des Ministers

„In den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP gab es zwar eine grundsätzliche Einigung, dass das Budgetdefizit gesenkt werden soll. Um wieviel und durch welche Maßnahmen, war aber eigentlich kein Thema. Damals war das Sache des Finanzministers“, so Lacina. In den zwei Jahrzehnten zuvor war die Staatsverschuldung von unter 30 Prozent auf über 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes gestiegen. Wie die mittelfristige Budgetplanung vor EU-Beitritt und Maastricht-Kriterien ausgesehen hat? „Ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr das Budgetdefizit um einen halben Prozentpunkt zu senken“, so Lacina. Das bedeutete auch: alle paar Jahre ein Sparpaket.

Das Budget für das Jahr 1992 wurde im „profil“ damals als „Schocktherapie“ bezeichnet. Neben Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst und der Auflösung von Rücklagen der Sozialversicherungsträger wurde eine Erhöhung von Mineralölsteuer und Arbeitslosenversicherung beschlossen. Die Verhandlungen innerhalb der Großen Koalition verliefen extrem zäh, das Ergebnis musste sogar in einem eigenen, 20 Seiten umfassenden Vertrag, festgehalten werden. Die Wirkung verpuffte rasch. Mehr noch: Kurz vor dem EU-Beitritt stieg Österreichs Schuldenquote erstmals über die Maastrichtgrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Eine Konsolidierung sollte es aber erst nach der Nationalratswahl 1994 geben. Theoretisch. Das von Ferdinand Lacina und ÖVP-Finanzstaatssekretär Johannes Ditz ausverhandelte Sparpaket wurde nicht nur von der Opposition hart kritisiert. Wiens Altbürgermeister Helmut Zilk attackierte seinen sozialdemokratischen Parteifreund Lacina in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Gewinn“ mit drastischen Worten: „Das ist keine Budgetpolitik, das ist Budget-Sackelpickerei.“ Sein Fazit: „Mit diesem Finanzminister wird es nicht gehen.“ Lacina trat wenige Monate später zurück, die Koalition hielt auch nicht viel länger: Die Budgetverhandlungen scheiterten, 1995 wurde schon wieder gewählt. Der Sparkurs war eines der beherrschenden Wahlkampfthemen. Die Staatsverschuldung hatte inzwischen 68,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht und für die Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion ab 1. Jänner 1999 musste Österreich unter 60 Prozent kommen.

Sparpaket als Euro-Eintrittskarte

Die Große Koalition machte ernst: Für die Jahre 1996 und 1997 wurde ein Sparprogramm im Ausmaß von umgerechnet neun Milliarden Euro umgesetzt. Lohnsteuererhöhungen, eine Energieabgabe auf der Einnahmenseite Abschläge bei Frühpensionen, Nulllohnrunden für Beamte und auch sonst Einsparungen in beinahe allen Bereichen drückten das Defizit in nur zwei Jahren von 5,6 Prozent auf 1,5 Prozent. Und die Regierung erntete dafür von Anfang an viel Zustimmung. „Hut ab vor dieser Regierung, könnte die erste Reaktion auf die aktuellen Sparvorschläge lauten: Mutig wird da in fast allen Bereichen mit dem Rotstift gearbeitet, sozial ausgewogen soll das Ganze nach Eigendefinition auch noch sein: Höhere Einkommen werden stärker betroffen als kleinere“, kommentierte die „Kleine Zeitung“ zu Beginn des Konsolidierungspfades 1996. Und zwei Jahre verkündete „Die Presse“ euphorisch „Euro, wir kommen“ und resümierte: „Die auf das Sparpaket des Jahres 1996 zurückgehende Budgetsanierung hat voll gegriffen. Bei einer Neuverschuldung von 2,7 Prozent im für die Euro-Teilnahme entscheidenden Jahr 1997 wird sich wohl auch Theo Waigel vor seinem Wiener Amtskollegen verneigen.“

Allerdings hatte der Wiener Amtskollege auch ein paar rein kosmetische Operationen im Repertoire: Mit der Ausgliederung von ÖBB und Asfinag wurden auch die Milliardenverbindlichkeiten für den Bau der Straßen- und Schieneninfrastruktur ausgelagert. Als Eintrittskarte zur Währungsunion reichte es, mehr aber auch schon nicht. 1999 erreichten die Staatsschulden schon wieder 67,2 Prozent der Wirtschaftsleistung und damit fast das Niveau vor dem Sparpaket.

„Der Schwachpunkt der meisten Konsolidierungen in der jüngeren Vergangenheit war, dass kaum jemals strukturelle Reformen umgesetzt wurden“, sagt Budgetexpertin Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Die Versuchsanordnung ist in der Regel ungünstig: Die Erhöhung von Massensteuern wie der Mehrwertsteuer oder Einsparungen bei Transferleistungen für einkommensschwächere Haushalte können schnelle Ergebnisse im Budget bringen, gleichzeitig aber den Privatkonsum und damit das Wirtschaftswachstum abwürgen. „Konsolidierungsdruck gibt es insbesondere nach großen Krisen, gleichzeitig will man aber die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen“, so Schratzenstaller.