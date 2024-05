Bürgermeister am Land: Alles muss man selber machen

Das Hauptargument für Paminger war, dass es in seinem Ort sonst kein Gasthaus mehr mit einem Veranstaltungssaal gibt: „Das fängt bei der Taufe an und geht über die Hochzeit bis zum Totenmahl – da ist es bei uns noch üblich, dass zu einem großen Essen geladen wird.“

Ortswechsel. In Gastern im Waldviertel ist Roland Datler (ÖVP) nicht nur Bürgermeister, sondern seit 2019 auch Bürger-Greißler. Auf 200 Quadratmetern bietet der gemeindeeigene Markt die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Die Gemeinde zahlt einen Preis dafür, dass die Bevölkerung nicht zu den Supermärkten in der nächstgelegenen Bezirkshauptstadt Waidhofen an der Thaya tingeln muss: 20.000 bis 25.000 Euro Minus macht der Dorfladen, den das Adeg-Logo ziert, pro Jahr.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP), der Name ist noch nicht so geläufig wie der seines umstrittenen Vorgängers Alfred Riedl, nimmt in seinem Wiener Büro unweit des Burgtheaters Platz.

Pressl klingt so gar nicht wie ein ÖVP-Politiker, wenn er gegen das „Gesetz des freien Marktes“ und die „Privatisierung von Daseinsvorsorge-Infrastrukturen“ bei Post und Telekom wettert. Denn Kleingemeinden schauen bei einer strengen betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung eben durch die Finger. In Videos legte er sich mit großen Banken an, weil sie die unrentablen Standorte am Land dichtmachen.

Die Clips haben dafür gesorgt, dass er ernstgenommen wird. Aktuell verhandelt Pressl mit Nationalbank und Bankenverband, damit sie sich an den Kosten für Land-Bankomaten beteiligen – alle Seiten bestätigen laufende Gespräche. Es könne nicht sein, dass die Gemeinden „übrig bleiben“, so Pressl.

Seine Bürgermeisterkollegen warnt der Vertreter der Kommunen vor allzu viel unternehmerischem Risiko. Gemeindeeigene Märkte sieht er skeptisch: „Man muss schon sehen, wo die wirklichen Kostentreiber sind. Das ist meistens das Personal.“ Wie es auch mit weniger wirtschaftlichem Risiko geht, zeigt Pressl in seiner Gemeinde Ardagger (Bezirk Amstetten). Dort setzt man auf einen 24-Stunden-Hofladen. Die Gemeinde verzichtet auf die Miete, zahlt den Strom, und die örtlichen Bauern bieten dort ihre Produkte an. Die Gemeindebürger werfen die Geldbeträge selbst ein, als vertrauenssteigernde Maßnahme wurden Kameras installiert. Personalaufwand: null. Der Billigbetrieb hat eine Kehrseite: Ohne Personal fällt die soziale Interaktion im Markt weg, die für ältere Bürger wichtig ist.

Doch es gibt Fälle, da fühlen sich die Bürgermeister nachgerade gezwungen, selbst einzuspringen.