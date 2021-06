profil: Da müsste dann wohl auch stehen: Die Republik hat 2004 zu billig verkauft. Riedl: Seit damals ist, wie gesagt, so viel passiert, dass die Buwog von heute mit den privatisierten Gesellschaften nicht mehr vergleichbar ist. Wir produzieren sehr ordentliche Produkte, haben noch nie so viele Wohnungen gebaut und zu so anständigen Preisen verkauft, wir haben viel an erfolgreicher Projektentwicklung gemacht, die Expansion nach Deutschland ist gut gelaufen. Wir haben mittlerweile mehr Mitarbeiter, mehr Wohnungen und mehr Projektentwicklungsvolumen in Deutschland als in Österreich. Und wir sind auch ein börsennotiertes Unternehmen. Wir konnten unser Kapital seit dem Börsengang 2014 um 300 Millionen Euro erhöhen, noch einmal 300 Millionen Euro kamen über eine Wandelanleihe herein, was wiederum Wachstum ermöglichte. Seit 2014 haben wir unsere market cap an der Börse von etwas mehr als einer Milliarde Euro auf knapp über drei Milliarden erhöht. Gerade die Effekte aus der Expansion und dem Börsengang verzerren den Vergleich mit den Privatisierungserlösen doch erheblich. Abgesehen davon müsste ich lügen, wenn ich sagte, die Preisentwicklung im Immobiliensektor hätte uns nicht geholfen.