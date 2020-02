Causa Casinos: Der Lebenslauf des Peter Sidlo

Personalberater konnten Angaben „nicht verifizieren“.

„profil“ zitiert in seiner Sonntag erscheinenden Ausgabe (06/20) aus Zeugeneinvernahmen in der Causa Casinos. Konkret geht es um jene der Personalberater von Egon Zehnder, die das Auswahlverfahren rund um die Vorstandsbestellung durchführten.

„Analyse der Managementfähigkeiten“

Diesbezüglich führten sie am 10. Jänner 2019 mit Peter Sidlo ein mehrstündiges Gespräch, um eine „breite Lebenslaufanalyse“, sowie eine „Analyse der Managementfähigkeiten“ durchzuführen. In seinem Lebenslauf nannte Sidlo unter anderen seine Tätigkeit bei der börsennotierten Conwert Immobilien Invest. Unter „Erfolge“ vermerkte er: „gemeinsam mit dem CEO eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von EUR 413 Millionen verantwortet“ . Dazu erklärte Egon-Zehnder-Geschäftsführer Raimund Steiner in seiner Zeugeneinvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am 27. November 2019: „Zu der von Mag. Sidlo ins Treffen geführten Kapitalerhöhung bei Conwert ist auszuführen, dass er unserer Wahrnehmung nach eine begleitende Funktion ausübte und keine finale Leadfunktion inne hatte. Was er konkret gemacht hat kann ich heute nicht mehr angeben.“

Tags darauf präzisierte Egon-Zehnder-Prokurist Gerald Klenner: „Mag. Sidlo hatte auf seine Tätigkeit bei der Conwert hingewiesen, dort sei er in eine Kapitalerhöhung eingebunden gewesen und habe das Projekt maßgeblich geleitet. (...) Seine Angaben habe ich selbst in einem Referenzgespräch geprüft. Dabei zeigte sich, dass sein Schwerpunkt in der Prospekterstellung und Kommunikation mit Investoren lag. Meiner Ansicht nach hat er die Projektkoordinierung vorgenommen, eine Leitung des inhaltlichen Teiles konnten wir nicht verifizieren“ .

Lebenslauf aufpoliert?

Hat Sidlo seinen Lebenslauf unverhältnismäßig aufpoliert? Diese Interpretation stößt bei dem ehemaligen FPÖ-Bezirksrat auf Verwunderung: „Ich habe mich über diese Kapitalmaßnahme im Interview geäußert, meine Angaben wurden durch Egon Zehnder überprüft und mir wurde letztlich seitens Egon Zehnder eine hohe Kapitalmarktexpertise attestiert. Eine Aufhübschung in diesem Bereich war und ist nicht notwendig und entspricht nicht den Tatsachen“, erklärt er gegenüber profil.