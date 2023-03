Causa Wien Energie: Showdown im Rathaus

Kommender Freitag, 31. März 2023, ab 10 Uhr vormittags: In einem mäßig schmucken Saal im Erdgeschoß des Wiener Rathauses soll an diesem Tag SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig vor einer Untersuchungskommission Rede und Antwort stehen. Mindestens vier Stunden lang will die Opposition den Stadtchef zum Thema Wien Energie in die Mangel nehmen. Der Energieversorger musste im Vorjahr bekanntlich unter strittigen Umständen von der Stadt mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro an Finanzhilfen vor dem Absturz gerettet werden. Nun kommt es zum politischen Showdown. Kann Ludwig weiterhin alles an sich abperlen lassen oder bleibt doch etwas an ihm hängen? Kann die Opposition ihre bisher größte Chance, dem roten Stadtchef einen Skandal umzuhängen, nutzen – oder verschießt sie in letzter Minute den entscheidenden Elfmeter?

Bereits am 15. Juli 2022 genehmigte Ludwig einen ersten Kreditrahmen von 700 Millionen Euro. Vorliegende E-Mails zeigen, dass die Wiener Stadtwerke eigentlich bereits da um zwei Milliarden Euro gebeten hatten. Im Rathaus entschied man sich jedoch mit Blick auf die bei der Stadt direkt verfügbaren Mittel, nur den geringeren Betrag zur Verfügung zu stellen. Mit der Folge, dass die Stadtverwaltung Ende August 2022 umso schneller reagieren musste, um noch einmal 700 Millionen Euro locker zu machen. Damals gab es an den Börsen derart hohe Preisausschläge, dass die Wien Energie innerhalb kürzester Zeit eine Milliardensumme deponieren musste. In der Folge trat die Stadt bekanntlich den Canossagang zum ÖVP-geführten Finanzministerium an, um einen weiteren Schutzschirm vom Bund über zwei Milliarden Euro zu erhalten. Dieser Finanzierungsrahmen wurde nie ausgenutzt, das Geld der Stadt wurde später zurückbezahlt. Vergangene Woche hat Wien allerdings wiederum einen neuen Zwei-Milliarden-Schirm aufgespannt – für alle Fälle.

Technischer Hintergrund: Die Wien Energie kauft über sogenannte Terminkontrakte an den Energiebörsen Gas und verkauft über ebensolche Derivatgeschäfte den von ihr in Zukunft produzierten Strom. Zur Absicherung der Handelspartner müssen Verkäufer bei den Börsen finanzielle Sicherheiten hinterlegen – sogenannte „Margins“. Je stärker der Strompreis steigt, umso mehr muss die Wien Energie dafür hinterlegen. Und der Strompreis hat bereits ab 2019 stark angezogen – umso mehr dann nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Ende Februar 2022. Auch wenn diese Sicherheitsleistungen bei ordnungsmäßiger Erfüllung der Liefergeschäfte wieder zurückfließen: Zunächst muss das Geld einmal aufgetrieben werden. Gelingt das nicht, ist mit einem Schlag alles weg. Und dazu wäre es im Vorjahr bei der Wien Energie beinahe gekommen.

War das alles rechtens?

Eine zentrale Frage, mit der Ludwig am kommenden Freitag konfrontiert werden wird: War die Genehmigung per Notkompetenz gerechtfertigt? Um das einschätzen zu können, ist es wichtig, minutiös zu rekonstruieren, wann der Bürgermeister worüber Bescheid wusste. Nachdem die Angelegenheit an die Öffentlichkeit gekommen war, erklärte Ludwig in einer Gemeinderatssitzung, die „Höhe, die Notwendigkeit und die Dringlichkeit“ seien ihm erst mit dem – ihm am 15. Juli vorgelegten – fertigen Antrag „vermittelt“ worden. Der Wiener Magistratsdirektor Dietmar Griebler sagte mittlerweile jedoch vor der Untersuchungskommission aus, er habe dem Bürgermeister bereits am 8. Juli nach einer Veranstaltung mitgeteilt, vom Generaldirektor der Wiener Stadtwerke darüber informiert worden zu sein, „dass die Volatilitäten auf den Energiemärkten zunehmen beziehungsweise in weiterer Folge die Wiener Stadtwerke und/oder die Wien Energie die Situation hier weiter verfolgen und in weiterer Konsequenz es sein kann, dass sich die Stadtwerke oder die Wien Energie im Laufe der nächsten Woche hier eben an den Magistrat wenden werden.“

Der zuständige SPÖ-Stadtrat Peter Hanke wiederum sagte aus, sich mit Ludwig das ganze Jahr 2022 über bezüglich der Liquiditätsprobleme unterhalten zu haben. Und im Antrags-E-Mail der Stadtwerke vom 12. Juli 2022 an die Stadt Wien stand wortwörtlich: „Wie besprochen, wird ersucht die vom Bürgermeister gewünschte Ergänzung (‚Freistellung‘) vorzubereiten.“ Was genau wusste Ludwig zu welchem Zeitpunkt – und war die Freigabe per Notkompetenz dann überhaupt noch gerechtfertigt? profil hat dem Büro des Bürgermeisters eine Reihe von Detailfragen zukommen lassen. Ein Sprecher teilte jedoch mit, Ludwig wolle der Befragung durch die Untersuchungskommission nicht vorgreifen – insbesondere nicht jener durch die Opposition.