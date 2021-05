"Ein Problem ist, dass junge Leute zu leicht an Bankkredite kommen"

profil: In der öffentlichen Debatte zum Thema Schulden hört man oft von jungen Erwachsenen, die sich am Handy verzockt oder auf Amazon zu viel eingekauft haben.



Sell: Auch die gibt es. Aber nur bei ungefähr einem Fünftel unserer Klienten liegt die Hauptursache am falschen Umgang mit Geld. Allerdings steigt der Anteil der unter 30-Jährigen stark an; mittlerweile sind es 25 Prozent. Ein Problem ist, dass junge Leute zu leicht an Bankkredite kommen. Sogar mitten in der Corona-Krise haben heimische Banken damit geworben, wie schnell und unkompliziert man bei ihnen einen Kredit bekommt.



profil: Ich hätte Sie am Ende gern nach einem Tipp gefragt, wie man es vermeidet, in die Schuldenfalle zu tappen. Aber der wichtigste Faktor scheint einfach zu sein, einen Vollzeit-Job zu haben.



Sell: Das ist tatsächlich wesentlich. Wer vollzeitbeschäftigt ist, kann meist seine Fixkosten bezahlen, die Schulden, die Miete. Es gibt aber gute Tipps für Leute, die sich bereits in einer kritischen Lage befinden. Einer wäre, sofort mit den Gläubigern Kontakt aufzunehmen! Wenn zum Beispiel der Vermieter aufkreuzt, sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach untertauchen, sondern gemeinsam nach Lösungen suchen, etwa eine Stundung anstreben. Empfehlenswert ist außerdem, immer mit 100 Euro Bargeld einkaufen zu gehen statt mit Kreditkarte. Und: Vorsicht beim Konto! Häufiger Kontoüberzug ist meist die Eintrittskarte in eine Überschuldung.