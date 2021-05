Pallas-Capital-Chef Florian Koschat: Tiefe Dekolletés und teure Autos

Das Setting perfekt abgestimmt, die Protagonisten ins beste Licht gerückt - wer in den sozialen Medien reüssieren will, darf nichts dem Zufall überlassen. Knapp 300.000 Follower auf Instagram, ein eigener YouTube-Kanal - nein, hier ist nicht die Rede vom nächsten Teenie-Star unter den Influencern, sondern von einem 47-jährigen Investmentbanker aus Wien, der - etwas postpubertär - seinen Lifestyle zelebriert.



Dieser Hang zur Selbstdarstellung brachte Florian Koschat nun Ärger ein: "In der gestrigen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG wurde die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats von derzeit sechs auf fünf verkleinert. Dr. Florian Koschat scheidet aus dem Aufsichtsrat aus."

Was in der nüchternen Pressemitteilung des Wiener Büroimmobilienkonzerns vordergründig nach einem üblichen Vorgang klingt, war in Wahrheit doch ziemlich ungewöhnlich. Denn Koschat, Gründer der Finanzfirma Pallas Capital und seit 2016 im Aufsichtsrat der CA Immo tätig, sollte auf dem Aktionärstreffen am 6. Mai eigentlich wiedergewählt werden. Doch der Kleinaktionär und Universitätsassistent Josef Baumüller machte ihm - wie der Nachrichtendienst "Bloomberg" zuerst berichtete - einen Strich durch die Rechnung: Er thematisierte den Social-Media-Auftritt des Investmentbankers und wollte wissen, ob sich das Aufsichtsratsgremium "geschlossen und vollumfänglich" zum Verhaltens- und Ethikkodex der CA Immo bekenne und ob man in Koschats Postings einen Konflikt zu den Werten des Unternehmens sehe. Denn auf den Fotos, die Koschat veröffentliche, seien Frauen meist leicht bekleidet und "nahezu immer in körperlichem Kontext beziehungsweise als Dekorationsfunktion" dargestellt, führte Baumüller aus. Mit seiner großen Reichweite befeuere Koschat die Diskriminierung von Frauen, kritisierte der Wissenschafter.