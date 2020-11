Das 100-Milliarden-Euro-Ding

Mit Prognosen konnte man schon immer weit daneben liegen. Aber so riskant wie in diesem Jahr war der Blick in die Zukunft wohl noch nie: Am 12. Februar berechneten Forscher des Complexity Science HubVienna (CSH) mit wahrscheinlich sehr komplexen mathematischen Modellen, wieviel Schaden das Coronavirus in Österreichs Wirtschaft anrichten werde. Ihre Vorhersage: Es könnten Kosten bis zu 1,1 Milliarden Euro entstehen.

