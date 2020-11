Die Eurofighter-Liste

Die WKStA ermittelt diesbezüglich gegen drei Personen – bald vielleicht aber nur noch gegen zwei. Der einzige EADS-Vertreter unter den Beschuldigten, Herr B., hat gute Chancen, nicht vor Gericht zu müssen – selbst wenn es gegen die anderen beiden eine Anklage geben sollte. Die österreichische Justiz will das Verfahren in Bezug auf B. nämlich an Frankreich abtreten. Sie sieht keinen Tatbeitrag von B. in Österreich, er soll jedoch bei der Unterzeichnung des Beratervertrags in Paris anwesend gewesen sein.

Allerdings wurde der Vertrag, bei dem es sich laut Verdachtslage um einen Scheinvertrag handelte, bereits 2003 unterschrieben. Gut möglich, dass ein allfälliger Vorwurf in Frankreich verjährt ist. So genau weiß das aber niemand. Dem Vernehmen nach hat das Gericht, das für das sogenannte Übergabeverfahren zuständig ist, nun eigens einen Sachverständigen bestellt, der die Verjährungsfrage klären soll. Sollte die Causa in Frankreich verjährt sein, kann sie wahrscheinlich auch hierzulande nicht gegen B. weiterverfolgt werden. B. und alle anderen Betroffenen bestreiten jegliches Fehlverhalten.

In den USA muss Airbus für sämtliche ITAR-Verstöße – darunter auch jene mit Österreich-Bezug – rund 233 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. In München fasste die Jet-Firma 2018 ein Bußgeld von 81,25 Millionen Euro aus, da es seinerzeit an geeigneten Kontroll- und Sicherungssystemen gemangelt habe, um „Geldflüsse für unklare Zwecke“ wirksam zu verhindern. Und in Österreich, das über den Kaufpreis diverse dubiose Zahlungen letztlich finanziert hat? Hier gab es bisher keinerlei rechtliche Konsequenzen.