Digital ist besser: Die Digitalsteuer bringt mehr als erwartet

Ein Teil der Einnahmen aus der Digitalsteuer ist zweckgebunden. Er fließt als sogenannte Digitaltransformationsförderung in Form von Subventionen an Medien, wenn sie Online-Projekte starten. Derzeit jedoch liegt die Förderung laut Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) auf Eis, weil die EU-Kommission Bedenken betreffend ihrer Ausgestaltung angemeldet hat. Verantwortlich für die Maßnahme ist das Bundeskanzleramt. Der dortige Medienbeauftragte Gerald Fleischmann, enger Vertrauter und medienpolitischer Chefstratege von Sebastian Kurz, wurde wegen der Inseratenaffäre soeben zwangsbeurlaubt. Dies wird die Angelegenheit wohl auch nicht beschleunigen.



Unabhängig davon könnte wegen der Digitalsteuer noch Ungemach auf Österreich zukommen. Die USA nämlich sehen ihretwegen US-Konzerne in Österreich diskriminiert. Im heurigen März hat die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai gar Strafzölle gegen Österreich und fünf weitere Länder angedroht, weil sie Digitalsteuern eingeführt haben.